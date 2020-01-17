Metanla çalışan roket geliştirdiler: Maliyet yarı yarıya azalacak

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Progress Space Rocket Center CEO'su Dmitry Baranov, metanla çalışan bir roket geliştirmekte olduklarını duyurdu.

Rusya’nın Samara kentinde düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Baranov, metanla çalışan roketin kullanılmaya başlanmasının ardından kalkış maliyetinin, Rusya'nın en çok kullandığı Soyuz-2 roketinin kalkış maliyetine kıyasla yarı yarıya daha ucuz olacağını beklediklerini açıkladı.

Baranov, "Amacımız, roketin maliyetini bir Soyuz-2'nin maliyetinden çok daha düşük hale getirmektir. Ve bunu başarmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Progress Space Rocket Center, bu projenin devlet destekli bir proje olmadığını belirterek, sadece kendi inisiyatifleriyle metan iticisine dayanan bir roket geliştirdiklerini vurguladı.

Soyuz-2 fırlatma aracına kıyasla, metanla çalışan roketin daha küçük bir kaldırma ağırlığına ancak daha büyük bir itme potansiyeline sahip olacağı bildirildi.

Roscosmos Uzun Vadeli Program ve Bilim Yönetici Direktörü Aleksandr Bloşenko daha önce konuyla ilgili verdiği bir demeçte, metan itici ile yeni bir Rus orta sınıf taşıyıcı roketinin ilk lansmanının 2025'te gerçekleşebileceğini söylemişti.