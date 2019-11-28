Macaristan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderecek

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Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin 2024 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmasını istediğini söyledi. Macaristan ilk astronotunu Sovyet uzay aracı Soyuz’daki Interkosmos uzay programı kapsamında 1980’de yörüngeye göndermişti.

Szijjarto, Sevilla'daki Avrupa Uzay Ajansı'nın bir toplantısında yaptığı açıklamada, "İkinci Macar astronotunu 2024 yılına kadar ISS'ye göndermeyi planlıyoruz ve Roscosmos ile bu konuda çalışmaya başladık." dedi.

Budapeşte, 1980’de Sovyet uzay aracı Soyuz’daki Interkosmos uzay programı kapsamında ilk Macar olan Bertalan Farkas'ı yörüngeye göndermiş, Astronot Dünya'ya geri döndüğünde Macar Halk Cumhuriyeti Kahramanı unvanını almıştı. Farkas uzayda yaklaşık yedi gün geçirmişti.