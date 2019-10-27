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27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 10:08:59

Led ampulle 700 TL cepte

Klasik ampul yılda ortalama 120 liralık elektrik tüketirken, bu rakam led ampulde 18 liraya kadar düşüyor. 2+1 evde yıllık tasarruf miktarı 700 lirayı aşıyor. 

LED yani “Light Emitting Diode” adı verilen teknoloji, televizyondan otomotiv sektörüne kadar birçok alanda aydınlatmada kullanılıyor. Daha az enerji harcamasıyla öne çıkan LED teknolojisinin en sık kullanılmaya başlandığı alanların başında evler geliyor. 

ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Bunun sebebi ise geleneksel akkor ampullere göre neredeyse 10 kat daha az enerji harcaması. Ancak buna rağmen tüketiciler, LED ampulleri fiyatlarından dolayı tercih etmiyordu. Ancak bu dönem de bitti. 2013 yılında tanesi 20 TL olan LED ampullerin fiyatı aydınlatma kapasitesi düşük ürünlerde neredeyse yüzde 80 düştü. Piyasada 4 liraya bile LED ampul bulmak mümkün. 

YÜZDE 75 AZ HARCIYOR

Tasarruflu ampullerle LED ampullerin yaygınlaşması resmi biraz değiştirdi. Tasarruf ampulleri aslında uzun floresan ampullerin küçültülmüş hali yani mini floresan. Bunlar, eski tip ampullere göre yüzde 75 daha az elektrik harcıyor ve 10 kat daha uzun ömürlü. 22 Watt’lık bir tasarruflu ampulün yaydığı ışık 100 Watt’lık eski tip ampule eşit. Tasarruflu ampuller alış fiyatıyla pahalı gibi görünse de kullanım ömrü boyunca (10 bin saat) sağladığı avantajlarla fazlasıyla kâra geçmenizi sağlıyor. 

ÖMRÜ DAHA UZUN

15 Watt’lık tasarruflu ampulün, 75 Watt’lık eski tip ampule (kullanım ömrü 1000 saat) göre kullanım ömrü boyunca yaklaşık 684 kilovatsaat avantajı var. Sadece bir ampul ömrü boyunca yaklaşık 422 liranın cepte kalmasını (tasarruf) sağlıyor. LED ampuller, ışık gücüne göre 4-14 Watt arasında elektrik harcıyor. Bu da klasik ampullerin 25’te birine, tasarruflu ampullerin üçte birine denk geliyor. 

ARTIK DAHA HEESAPLI

Ledlerin kullanım ömrü 25 bin saatle en yakın rakibi tasarruflu mini floresan ampullerin 2-3 katı. Ayrıca sağlam ve güvenli. LED ampulde civa da yok. Fiyatları eskisi gibi pahalı değil, 5 liradan başlayan fiyatlarla LED ampul bulmak mümkün. 

ÇEVRECİ AYDINLATMA

Yeni tebliğe uygun halojen lambalar, floresan lambalar, yüksek basınçlı gaz deşarjlı lambalar, LED lambalar ve LED modüllerden satın alan tüketiciler, elektrik faturalarında ciddi düşüşler yaşanmasına ve çevre dostu ampuller sayesinde doğanın korunmasına da katkıda bulunacak.  

ÖNEMLİ BİLGİLER

- Elektrik enerjisinin ışığa dönüşme gücü (ışık gücü) için 'lümen (İm)' kelimesi kullanılıyor.  

- Watt, (W) ile ifade ediliyor. Işık sağlamak için kullanılan elektrik gücünü gösteriyor.   

- Işığın rengini anlamak için 'K' (Kelvin) harfine dikkat edin.  

- 6500K' ile belirtilen beyaz, 2700K' ile gösterilen ise sarı ışıktır.  

- Tasarruf ampulleri sık açma ve kapamaya aşırı duyarlı. O nedenle çok sık açıp kapama yapmayın

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