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08 Mart 2020 Pazar 18:16:21 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 18:17:38

KVKK 'Veri Tayfa' ile çocuklara kişisel verileri korumayı öğretiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından farkındalık çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen "Veri Tayfa" etkinliklerinin ikincisi başladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 2019'da gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl iki ekibin 16 şehirde 48 gösterimiyle sürdürüleceğini belirtti.

Etkinliğin amacının çocukların veri koruma kültürüyle yetişmesi, bu konuda farkındalık kazanması ve yaş grubuna uygun şekilde kişisel verileri öğrenmesi olduğunu anlatan Bilir, çocukların dijital dünyada yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bilir, ebeveynlerin çocuğun çevrimiçi faaliyetlerini ortadan kaldırmak yerine bu faaliyetleri yönetilebilir ve kontrol edilebilir hale getirmesi gerektiğine işaret ederek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklar, gerçek ve dijital ortamda veri güvenliğinin sağlanması amacıyla neleri paylaşıp neleri paylaşmaması gerektiği konusunda bilinçlendirilmeli. Çevrim içi ortamlardaki kötü niyetli kişilerin davranış biçimlerini, yüzlerini ve hatta yaşam alanlarını internette farklı yansıtabileceği akılda tutulmalı. Sosyal medya hesaplarının ve akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarları bilinçli bir şekilde düzenlenmeli. Çevrim içi oynanan bazı oyunların kişisel veri güvenliğinin yanı sıra psikolojik ve fiziksel sorunlara da yol açabileceğine dikkat edilmeli."

ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYOR

Rafadan Tayfa çizgi filminin karakterlerinin yer aldığı gösterinin 2'inci etabında "Veri Tayfa" ekibi, Ankara ve Antalya'nın yanı sıra Isparta, Bursa, Balıkesir, Malatya, Sivas, Samsun, Yozgat, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sakarya, Bolu ve İstanbul'da çocuklarla buluşacak.

Çocukların, "Veri Tayfa" gösterilerini izlerken hem eğlenmeleri hem de kişisel verilerin neler olduğu, bunları paylaşırken nelere dikkat etmeleri gerektiği ve kişisel verilerin ne kadar önemli olduğu konularında yaşlarına uygun şekilde bilgilendirilmeleri hedefleniyor. Etkinlikle, ailelere de kişisel verilerin paylaşılması ve korunması konusunda farkındalık kazandırılmaya çalışılıyor.

AA

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