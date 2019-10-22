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22 Ekim 2019 Salı 01:03:39 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 01:04:42

Küresel ısınma El Nino'ları güçlendiriyor

Küresel ısınmanın doğal hava olayı El Nino güney salınımlarını güçlendirdiği, bu durumun halihazırda ısınan gezegeni daha da sıcak hale getirdiği belirlendi.

Küresel ısınmanın, doğal hava olayı El Nino güney salınımlarını güçlendirdiği, bu durumun halihazırda ısınan gezegeni daha da sıcak hale getirdiği bildirildi.

Hawaii Üniversitesinden bilim insanları, 1901 yılından bu yana meydana gelen 33 El Nino'yu inceledi.

Bilim insanları, Büyük Okyanus'un ekvator bölgesini ısıtan ve yerküre çapında ekstrem hava koşullarını tetikleyen El Nino'ların 1970'lerden bu yana sıcak sularda daha batıda oluştuğunu ve bu durumun, El Nino güney salınımlarını güçlendirdiğini gözlemledi.

Uzmanlar, güçlü El Nino'ların, Avustralya ve Hindistan gibi ülkelerde kuraklığa, California gibi yerlerde de sellere zemin hazırlayabileceğine işaret ederken, araştırma ekibinin lideri Bin Wang, dünyada yeni ortalama sıcaklık rekorlarının kırıldığı 1982, 1997 ve 2015'deki üç "süper" El Nino'nun batıda başladığına dikkati çekti.

Araştırmada, 1978'den önce 14 El Nino'dan 12'sinin doğuda, 1978'den sonraki 11'inin daha orta kesimde ya da batıda oluştuğu bulgusu elde edildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

El Nino sırasında Büyük Okyanus'ta daha fazla, Atlas Okyanusu'nda ise daha az kasırga meydana geliyor.

Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir araştırmaya göre, 1997-1998 yıllarında etkili olan ve en az 32 milyar dolarlık zarara yol açan El Nino nedeniyle binlerce kişi, fırtına, sıcak hava dalgaları, sel ve kuraklık yüzünden yaşamını yitirdi.

AA

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