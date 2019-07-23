Kozmonotlara robot muhafız

Ateş etme becerisine sahip FEDOR, bu özelliği nedeniyle birçok kişi tarafından Terminatör’e benzetiliyor.

UZAY YARIŞI KIZIŞIYOR

Kara, deniz ve hava dışında uzayın da artık savaş alanı olarak tanımlanmasıyla, birçok ülke bu yönde adım atıyor. ABD, Rusya, Çin ve Hindistan, dünyadan gönderilen roketlerle uyduları vurma başarısını gösterdi. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay uzay gücü kurulması için Amerikan ordusuna emir verdi. Bu yarışta geri kalmak istemeyen Rusya da, önemli bir açıklama yaptı. Rusya Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, geçtiğimiz yıl tanıttıkları robot FEDOR’un, uzay çalışmalarında kullanılacağını duyurdu.

ÇİFT ELLE SİLAH KULLANIMI

Rogozin, robotun kozmonotlarla (Rus astronot) derin uzay araştırmalarına katılacağını söyledi. FEDOR, araba sürmek, testereyle kesim yapmak, vana açmak, şınav çekmek ve silah kullanmak gibi birçok özelliğe sahip. Geliştirme aşaması tamamlandığında başka birçok yeteneğe kavuşacak olan robotun, uzay araştırmalarında kozmonotlara hem yardımcı olması hem de onları ileride daha da kızışacak olan uzay mücadelesinde gelebilecek tehlikelere karşı koruması bekleniyor.