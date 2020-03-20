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20 Mart 2020 Cuma 14:53:46 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 14:55:36

Konya Büyükşehir Öğrenciler İçin Eğitici Filmler Yayınlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle evlerinde olan öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici bir çalışma yapıyor. Belediyenin YouTube kanalında öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla bilim dünyasında merak edilenlerin anlatıldığı 50 bölümlük Bilim Bakalım filmleri yayınlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla okulların tatil edilmesiyle bu süreci evde geçiren öğrencilerin eğitimle ve bilimle iç içe olması amacıyla belediyenin YouTube kanalından “Bilim Bakalım” temalı eğitici videolar yayınlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, içinde bulunduğumuz günlerin virüsün yayılmaması için çok önemli olduğunu belirterek, resmi kurumların açıklamaları haricinde söylenenleri dikkate almadan, panik yapmadan tedbir alarak bu sürecin atlatılacağını söyledi.



Öğrencilerin evde bulundukları dönemde onlar için önemli bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, öğrencilere Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde çekilen ve bilimin her dalından bilgiler anlatan kısa filmleri izleyerek hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini tavsiye etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 50 bölümden oluşan “Bilim Bakalım” isimli filmler, her bölümünde farklı bir konuya değinerek izleyenlere; Konya Bilim Merkezi’nde bulunan atölyelerin yanı sıra bilim tarihinde iz bırakan Müslüman bilim insanların hayatları, buluşları ve bilim dünyasında merak edilenleri anlatıyor.



7’den 70’e her kesime hitap eden “Bilim Bakalım” filmlerini izlemek isteyenler Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalını ziyaret ederek ya da https://t.co/casncgDcp5?amp=1 linkinden filmlere ulaşabiliyor.

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