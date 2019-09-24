Kelliğe şapkalı çözüm

ELEKTRİK VERİYOR

Kelleşme sürecini tersine çeviren şapka, ABD’deki Wisconsin–Madison Üniversitesi’nde geliştirildi. Şapka içine yerleştirilen cihaz, deriye düşük frekansta elektrik akımı vererek, saç köklerini saç üretmeleri için yeniden harekete geçiriyor. Profesör Xudong Wang, cihazın, gür saçlar vaat etmediğini, sadece kelliğin oluşmadan erkenden önlenmesini sağladığını söyledi. Wang, cihazın gücünü, giyen kişinin hareketlerinden aldığını ve herhangi bir şapkanın altına takılarak kullanılabileceğini açıkladı.