Kelliğe şapkalı çözüm
Bilim insanı Wang, saç köklerini harekete geçirerek kelliğin önlenmesini sağlayan şapka icat ettiğini öne sürdü.
ELEKTRİK VERİYOR
Kelleşme sürecini tersine çeviren şapka, ABD’deki Wisconsin–Madison Üniversitesi’nde geliştirildi. Şapka içine yerleştirilen cihaz, deriye düşük frekansta elektrik akımı vererek, saç köklerini saç üretmeleri için yeniden harekete geçiriyor. Profesör Xudong Wang, cihazın, gür saçlar vaat etmediğini, sadece kelliğin oluşmadan erkenden önlenmesini sağladığını söyledi. Wang, cihazın gücünü, giyen kişinin hareketlerinden aldığını ve herhangi bir şapkanın altına takılarak kullanılabileceğini açıkladı.
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