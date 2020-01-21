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21 Ocak 2020 Salı 11:54:19 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 12:00:53

Kazara keşfedilen bağışıklık hücresinin kanseri yok ettiği anlaşıldı

Bilim insanları, kanser tedavisinde büyük bir atılımın habercisi olabilecek bir keşfe imza attı. Kazara keşfedilen bir tür katil bağışıklık hücresinin, birçok farklı tür kanser hücrelerini öldürebildiği bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Cardiff Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yapıtlıkları laboratuvar çalışmalarında, yeni keşfedilen bağışıklık hücrelerinin akciğer, deri, kan, kolon, meme, kemik, prostat, yumurtalık, böbrek ve serviks (rahim ağzı) kanserini öldürdüğünü belirlediler.

Araştırmacılar, yeni bulunan T (bağışıklık) hücresinin herkese uyan tek bir kanser tedavisi türü için büyük bir adım olduğunu açıkladılar.

Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesinden çalışmanın başyazarı ve T hücrelerinde uzman olan Profesör Andrew Sewell, “Bu tesadüfî bir bulgudur, daha önce kimse bu hücrenin var olduğunu bilmiyordu.” açıklamasında bulundu.

Sewell, “Bulgumuz, popülasyondaki birçok farklı kanser türünü yok edebilen tek tip bir T hücresi olan 'tek bedene uyan' kanser tedavisi olasılığını artırıyor. Daha önce kimse bunun mümkün olabileceğine inanmıyordu.” dedi.

Belirli kanser türleriyle savaşmak için bağışıklık hücrelerini tasarlayan terapiler zaten mevcuttur, ancak şu anda sadece bazı lösemi formları için yararlıdır ve çoğu kanserden sorumlu olan katı tümörler için işe yaramamaktadır.

CAR-T ve TCR-T terapileri olarak bilinen bu tedaviler, bir hastadan bağışıklık hücrelerini almayı ve bunların daha sonra değiştirilmesini içerir. Bağışıklık hücreleri böylece kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan moleküllere kilitlenebilirler.

Hücreler daha sonra çok sayıda büyütülür ve hastanın kan dolaşımına geri enjekte edilir.

CAR-T tedavisi şimdi belirli lösemi formları için kullanılmaktadır, ancak kanserlerin büyük çoğunluğu olan katı tümörler için kullanılamaz. TCR-T terapileri diğer bazı kanserlerde işe yarayabilir, ancak popülasyonda geniş ölçüde değişen HLA adı verilen moleküllere kilitlenmeleri gerekir.

“SONUÇLAR CESARETLENDİRİCİ”

Araştırmacılar yeni bağışıklık hücrelerini insan kanseri taşıyan farelere ve bir insan bağışıklık sistemine enjekte ettiklerinde, kanser temizleme sonuçlarını “cesaretlendirici” buldular.

Ayrıca T hücrelerinin, cilt kanseri hastalarının sadece kendi kanser hücrelerini değil, aynı zamanda laboratuvardaki diğer hastaların kanser hücrelerini de yok edebileceğini gösterdiler.

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