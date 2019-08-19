  • Bist 100
    96423.6
  • Dolar
    5,6044
  • Euro
    6,2225
  • Altın
    269,1710
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'de Michael Frey Nürnberg'e kiralandı Fenerbahçe'de Michael Frey Nürnberg'e kiralandı
Çin yeni iletişim uydusu Zhongxing-18'i yörüngesine fırlattı Çin yeni iletişim uydusu Zhongxing-18'i yörüngesine fırlattı
Blatt, MS hastalığına yakalandığını duyurdu Blatt, MS hastalığına yakalandığını duyurdu
'Millet iradesi asla terör vesayetine terk edilemez' 'Millet iradesi asla terör vesayetine terk edilemez'
Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı katiplik sınavı saat kaçta? Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı katiplik sınavı saat kaçta?
DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın sözde emir yakalandı DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın sözde emir yakalandı
Avusturyalı Stefani Anrain, tatil için geldiği Konya'da Müslüman oldu Avusturyalı Stefani Anrain, tatil için geldiği Konya'da Müslüman oldu
Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü
Kara deliklerle ilgili bilinmeyen gerçek! İlk kez tespit edildi Kara deliklerle ilgili bilinmeyen gerçek! İlk kez tespit edildi
Halk Ozanı Aşık Ruhsati'nin evi müzeye dönüştürülecek Halk Ozanı Aşık Ruhsati'nin evi müzeye dönüştürülecek
İspanya’dan Open Arms'a yeni liman önerisi İspanya’dan Open Arms'a yeni liman önerisi
'Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız' 'Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız'
Şeyma Subaşı hamile mi? Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı bebek mi bekliyor? Şeyma Subaşı hamile mi? Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı bebek mi bekliyor?
Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı
Tribünlerde Lecceli taraftarların Burak Yılmaz tezahüratı dikkat çekti Tribünlerde Lecceli taraftarların Burak Yılmaz tezahüratı dikkat çekti
Dünyada yaklaşık 132 milyon kişi yardıma muhtaç durumda Dünyada yaklaşık 132 milyon kişi yardıma muhtaç durumda
Reyes ve Kameni'nin gelen teklifleri reddetmesi Başkan Koç’u çıldırttı Reyes ve Kameni'nin gelen teklifleri reddetmesi Başkan Koç’u çıldırttı
HDP'li belediyelere operasyon Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu rahatsız etti HDP'li belediyelere operasyon Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu rahatsız etti
Mersin’de akılalmaz olay! Apartmanda bulundu, burnuna şiş sokmuşlar Mersin’de akılalmaz olay! Apartmanda bulundu, burnuna şiş sokmuşlar
Marilyn Monroe kimdir? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe kimdir? Marilyn Monroe neden öldü?
Alanya'da ikamet eden Alman turist, arkasında dikkat çeken bir intihar mektubu bırakarak hayatına son verdi Alanya'da ikamet eden Alman turist, arkasında dikkat çeken bir intihar mektubu bırakarak hayatına son verdi
TSK'nın Vuran sayısı 90'a ulaştı TSK'nın Vuran sayısı 90'a ulaştı
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: Milli ve yeril olmak her şeyi kendi insanımızla yapmak demek değildir Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: Milli ve yeril olmak her şeyi kendi insanımızla yapmak demek değildir
Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:53:14 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:54:01

Kara deliklerle ilgili bilinmeyen gerçek! İlk kez tespit edildi

Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin nötron yıldızını yuttuğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Phys.org sitesinin haberine göre, Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacıları başta olmak üzere uzay bilimciler, boyutları Güneş'in iki katına ulaşabilen nötron yıldızlarından birinin kara delik tarafından yutulduğunu ilk kez gözlemlediklerini belirtti.
 
ABD ve İtalya'daki kütle çekim dalgası keşif makineleri, 14 Ağustos 2019'da Dünya'dan 1,2 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir felaketin dalgalarını tespit etti.
 
Araştırma ekibinden Profesör Susan Scott, yaklaşık 900 milyon yıl önce bir kara deliğin oldukça yoğun nötron yıldızını yuttuğunu tespit ettiklerini ancak tam görüntünün alınamadığını dile getirdi.
 
İki maddenin de boyutlarını anlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Scott, daha önce tespit edilen en küçük kara deliğin Güneş'in beş, en büyük nötron yıldızının da Güneş'in iki katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.
 
Profesör Scott, kara deliğin nötron yıldızını yuttuğuna dair bulgularına rağmen aksi bir durumun da ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayarak "Ancak çok ama çok az merak uyandıran bir olasılık daha var: Yutulan nesnenin evrende daha önce hiç tesadüf etmediğimiz çok ufak boyuta sahip bir kara delik olması. Bu gerçekten bize harika bir teselli ödülü olurdu." ifadelerini kullandı.
 
Avustralya Ulusal Üniversitesi bilim insanlarının önderlik ettiği çalışma, Lazer İnterferometre Kütle Çekim Dalga Gözlemevi (LIGO) iş birliğinde gerçekleşti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ