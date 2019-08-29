KADES nedir, uygulaması nasıl kullanılıyor? 3 günde rekor sayıda indirildi

Kadın Acil Destek İhbar Sistemi uygulamasına kadınlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetinin ardından Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirenlerin sayısı 3 gecede 190 bine çıktı.

Şiddet mağduru veya şiddet görme riski altında olan kadınların, ihbarlarını kolluk kuvvetlerine daha hızlı iletmeleri amacıyla hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), yoğun ilgi görüyor.

İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren KADES uygulaması, tüm akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Ad, soyadı, doğum yılı, kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapılabilen uygulamanın sistem kaydı, gönderilen SMS doğrulama koduyla tamamlanabiliyor. Tehdit altındaki kadınlar, acil durumlarda uygulama ekranında yer alan ‘Yardım İste’ tuşuyla ihbarda bulunabiliyor. Böylece tehdit altındaki ihbarcının konumu kolluk kuvvetlerine ulaşıyor.

Geliştirilen mobil uygulamada şiddetle mücadele alanında yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına yönelik bilgiler de yer alıyor. Uygulamanın kullanılabilirliği için cep telefonunun konum bilgisinin açık olması gerekiyor. Sistem üzerinden asılsız ihbarda bulunanlar hakkında da 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.