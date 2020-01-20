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20 Ocak 2020 Pazartesi 17:38:37 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:41:53

İran’dan yeni hamle: Şubat ayına mı hazırlanıyorlar?

İran yeni inşa edilen iki uydunun lansman öncesi testlerden geçtiğini ve lansman için ülkenin uzay merkezine taşınacağını açıkladı. İran’ın bu girişimlerini yakından takip eden ABD, İran'ın asıl amacının uydu fırlatmak değil kullanılan roket sayesinde uzun menzilli füze geliştirmek olduğunu iddia ediyor.

TM Dijital Haber Merkezi

İran'ın Telekomünikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari Jahromi, yeni inşa edilen iki uydunun testlerden başarıyla geçtiğini ve fırlatma için ülkenin uzay merkezine taşınacağını söyledi. Jahromi bu gelişmeyi "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

ŞUBAT AYINA MI HAZIRLANIYORLAR?

İran, uyduları ne zaman fırlatacağı hakkında bir tarih vermedi, ancak İran uydu lansmanlarını genelde ulusal bayramlarda gerçekleştiriyor. Önümüzdeki ay ise (11 Şubat) İran İslam Devrimi'nin 41. yıldönümünü kutlayacak. Uzmanlar fırlatmanın bu tarihte yapılacağını öngörüyor.

 Zafer ismi verilen uyduların 90 kilogram ağırlığında olduğu ve her birinin dört adet yüksek çözünürlüklü renkli kameraya sahip olduğu bildirildi. Uyduların doğal kaynakların yanı sıra tarımsal ve çevresel gelişmelerin verilerini izleyip ileteceği öngörülüyor.

İran, nükleer faaliyetleri gibi uydu programının da bilimsel araştırmalara ve diğer sivil uygulamalara yönelik olduğunu söylüyor. Ancak ABD ve diğer Batı ülkeleri uzun süredir programdan şüpheleniyorlar. Çünkü uydu fırlatmada kullanılan roket teknolojisinin uzun menzilli füzeler geliştirmek için kullanılabildiği biliniyor.

ABD, İran'ın asıl amacının uydu fırlatmak değil kullanılan roket sayesinde uzun menzilli füze geliştirmek olduğunu iddia ediyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÜÇ DENEMESİ DE BAŞARISIZ OLMUŞTU

İran, 2019 yılının ocak ve şubat aylarında yörüngeye iki uydu fırlatmayı denemiş ve başarısız olmuştu. İmam Humeyni Uzay Merkezi’nde Ağustos 2019’da yörüngeye uydu taşımak için hazırlanan bir roket ise gönderilmeden önce patlamıştı.

Patlamayla ilgili bir tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, patlama anının uydu görüntüsüne yer vererek "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV roketinin son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın paylaştığı uydu görüntülerinde ise fırlatma rampasının üzerinden yükselen dumanlar, fırlatma rampası ve roketin patladığına dair kanıtılar yer almıştı.

Uzmanlar bu görüntüyü Amerikan İstihbarat Servisi'nin "gizli" olarak sınıflandırdığı uydu görüntüsü olarak tanımlamış ve Trump'ın, olaya ilişkin "hassas" uydu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması eleştirilere sebep olnuştu.

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