iPhone'larda bir dönem sona eriyor

Apple'a yakın kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo, gelecek yıl tanıtılacak iPhone serisinde çentiklerin iyice ufalacağını, 2021 model iPhone'larda ise çentiğin tamamen kaldırılacağını kaydetti. Böylece iPhone'lar ekranın tamamını kullanıcıya yansıtacak. Bu cihazlarda ekran çerçevesi de oldukça ince bir yapıda olacak.

Diğer yandan ön kameranın iPhone'larda nasıl konumlandırılacağı ise merak konusu. Bugün için piyasada olan bazı amiral telefonlardaki gibi ön kamera kızaklı bir yapıya sahip olursa, kamera açıkken tepeden çıkacak, kullanılmadığında ise tepeden tekrar içeriye saklanacak.

Ancak şimdilik ön kameranın yapısıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

APPLE İPHONE 11'E HAZIRLANIYOR



Apple'ın çentiksiz telefonları bir yana, şirket Eylül ayında iPhone 11 ve iPhone 11 Max adında iki yeni telefonla geliyor. iPhone XR 2019 ise şirketin üçüncü yeni telefonu olabilir. Kendi merkezinde gerçekleştireceği etkinlikte dünyaya duyurulması beklenen yeni iPhone'lar, üç arka kamerayla gelecek ve beraberinde iOS 13'ü de getirecek.