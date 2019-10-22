Instagram'da grup takipçi dönemi

Instagram yayınladığı güncellemelerle kullanıcıların sosyal medya platformunu daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı oluyor. Son olarak ortaya çıkan bir sızıntıya göre, Instagram takipçileri, artık gruplara ayrılacak. Yapılan paylaşıma göre, takipçiler 90 günlük kullanım baz alınarak gruplandırılıyor. Bu gruplar arasında ‘En az etkileşime girilenler’ ya da ‘Ana sayfada en çok gösterilenler’ gibi kriterlerin yanında sanat ya da seyahat gibi hobi gruplandırması yapmak da mümkün. Kullanıcı bu gruplarda yer alan herkesi tek bir dokunuşla takipten çıkabiliyor.

Gruplandırma özelliğinin faaliyete başlamasının ardından, kullanıcıların istediği kullanıcı grubuyla daha kolay iletişim kurmasının yolu açılacak.