21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 20:59:37
Instagram'da bir devrin sonu
Popüler sosyal medya platformu Instagram'ın IGTV butonu, ana sayfadan kaldırılacak.
2018 yılında kullanıma açılan IGTV, aradan geçen zamana rağmen pek başarılı olamadı. En büyük rakibi TikTok, Haziran 2018'den bu yana ABD'de 80,5 milyon indirme gerçekleştirirken IGTV ise 1,1 milyonda kaldı.
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