Instagram'da bir devrin sonu

2018 yılında kullanıma açılan IGTV, aradan geçen zamana rağmen pek başarılı olamadı. En büyük rakibi TikTok, Haziran 2018'den bu yana ABD'de 80,5 milyon indirme gerçekleştirirken IGTV ise 1,1 milyonda kaldı.