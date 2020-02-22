22 Şubat 2020 Cumartesi 13:16:08 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:20:47
Instagram kullananlar müjde! 3 yeni özellik için testlere başlandı
Sosyal medya devi Instagram, kullanıcılarına üç yeni özellik sunmak üzere testlere başladı.
Direct'te sohbet ettiğiniz kişilere bir takma ad atamanıza izin veren yeni bir özellik geliştiriyor. 'Yakında' olarak adlandırılan diğer özellikle Instagram’ın kamera uygulamasıyla çekilen fotoğraflar daha sonra kullanılmak üzere düzenlenip kaydedilebilecek. Bir de 'Sevgi Animasyonu' olacak. Gönderilen veya alınan bir gönderi beğenildiğinde ekranda onlarca kalpten oluşan bir animasyon görünecek.
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