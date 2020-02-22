Instagram kullananlar müjde! 3 yeni özellik için testlere başlandı

Direct'te sohbet ettiğiniz kişilere bir takma ad atamanıza izin veren yeni bir özellik geliştiriyor. 'Yakında' olarak adlandırılan diğer özellikle Instagram’ın kamera uygulamasıyla çekilen fotoğraflar daha sonra kullanılmak üzere düzenlenip kaydedilebilecek. Bir de 'Sevgi Animasyonu' olacak. Gönderilen veya alınan bir gönderi beğenildiğinde ekranda onlarca kalpten oluşan bir animasyon görünecek.