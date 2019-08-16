İnsansı Rus uzay robotu Skybot F-850 kumandan koltuğunda

İnsanlığın uzaydaki geleceği robotlara bağlı olabilir. Bilimkurgu filmlerinde ve romanlarında sıkça işlenen bu konu, yavaş yavaş gerçek oluyor. Birkaç sene önce NASA kurumu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) Robonaut-2 isimli insansı robotu yollamıştı. Bu robot istasyondaki astronotlara özellikle istasyon dışı görevlerde yardımcı olması için tasarlanmıştı. Şimdi de Ruslar benzer bir çalışma içinde ve eski adı FEDOR olan Skybot F-850 ilk görevine çıkıyor.

Rusya’nın uzay araştımaları kurumu Roscosmos, 22 Ağustos 2019’da ISS’e ülkenin ilk insansız uzay robotu olan Skybot F-850’yi gönderecek. Yalnız ABD kökenli diğer insansı robota göre, bu görevin ciddi bir farkı var. Bu sefer robot istasyona gidecek uzay gemisinin deposunda değil, kumandan koltuğunda yer alacakmış.

Skybot F-850 yapay zeka uygulamalarına sahip, önceden tanımlanmış programları bulunan otomatik bir cihaz. Özellikleri arasında kendi dengesini sağlayabilmek, ekip üyelerine otonom modda teknik destek vermek ve ‘Avatar’ modunda çalışabilmek var. Avatar modundayken robot uzaktan bağlanan bir operatör aracılığı ile kumanda edilebiliyor. Böylece otonom şekilde yapılamayacak hareketler bile mümkün olabiliyor.

Robotun bir başka özelliği de yapay zekasına dayalı sohbet edebilme. Konuşmacı tarafından başlatılan herhangi bir konuda konuşabiliyor. Bu özellik yörüngedeki istasyona giderken aktif biçimde kullanılacak. Skybot F-850 insan kozmonot ekibiyle birlikte, istasyona bir Soyuz-2.1a roketi ile yollanacak. Robot ekip üyelerine fırlatma öncesi işlemler hakkında sesli rapor verecek. Fırlatma sonrasında ve uçuş sırasında da uçuş parametrelerini ve dikkat çeken vakaları sesli biçimde rapor etmeye devam edecek. Roket devreden çıkıp taşıyıcı kapsül yörüngeye girince de, robot sıfır yerçekimini başlangıcını saptayıp gemi ile ilgili teknik ayarları yapacak.

Roscosmos kurumunun direktörü Alexander Bloshenko yeni robotları hakkında “Her insan gibi Skybot F-850 de oldukça sosyaldir ve kendi espri anlayışı vardır. Daha önce de bahsettiğim gibi, herhangi bir konuda sohbet edebilir ve çeşitli soruları cevaplayabilir. Kişileri selamlayabilir, onu oluşturan biliminsanları ile ilgili bilgi verebilir ve uzay felsefesine bile girebilir.”

Kaynak: xtrlarge