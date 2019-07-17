İlk yerli mini drone uçuşa hazırlanıyor

Turkcell geleceğin teknolojilerine verdiği önemi, ülkemizin ilk yerli mini drone’unu destekleyerek tekrar gösteriyor. Girişimcilerin desteklendiği kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yer bulan ESPcopter isimli drone, meraklılarına kavuşmak için 100 bin TL hedefiyle yola çıktı. Küçük boyutlu, internete bağlanma özelliğine sahip bir drone yazılımı geliştirme kartı olan ESPcopter, yaklaşık 2 yıllık bir AR-GE sonucunda ortaya çıktı. İnternet erişimi olan her cihazdan kontrol edilebilen cihaz, özel arayüzleri sayesinde 10 yaşından büyük herkese eğlenerek kodlama öğrenme imkanı sunuyor.

Geleceği programlama imkanı

Son dönemin en hızlı gelişen alanları arasında sayılan drone teknolojisi; hava fotoğrafçılığı, haritacılık, askeri uygulamalar, gözlem ve kurtarma operasyonları dahil olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Drone’lar yakın gelecekte sadece ulaşım alanında değil kargo taşımacılığı ve tarım gibi pek çok alanda da yaygın biçimde kullanılmaya başlanacak. Geleceğin araçları drone’lar üzerinden çalışmak isteyenler, ESPcopter’in özellikleri sayesinde algoritmalar ve programlama konusunda kendilerini geliştirme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, geliştirme kartı olarak da kullanılabildiği için meraklıları başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar programlama öğrenebilecekler. ESPcopter, internete bağlanabilme özelliğiyle telefon veya bilgisayarlar üzerinden IoT (nesnelerin interneti) projeler üzerine çalışmayı mümkün kılıyor. Ayrıca drone uçurmayı öğrenmek isteyenler, buradaki kontrol etme yollarından birini kullanabilecek. 7 dakikaya kadar uçuş süresi olan 35 gram ağırlığındaki ESPcopter, herhangi bir yazılım kurulumuna gerek kalmadan, internet tarayıcıları üzerinden kontrol edilebileceği gibi, IoT platformu üzerinden telefon kontrol uygulaması yapmaya imkan tanıyor. 65x65 milimetre boyutlarındaki mini drone’u bilgisayara bağlayarak oyun konsolları, fare ve klavye gibi araçlarla da kontrol etmek mümkün.

Yeni özellikler eklenebiliyor

ESPcopter sadece programlanabilir bir drone değil. Geliştirme modülleriyle yeni özellikler eklemek mümkün. Çoklu mesafe modülüyle ESPcopter’e elle kontrol ya da çarpışma önleme sistemi, optik akış sensörüyle de otonom uçma ve yükseklik sabitleme özellikleri eklenebiliyor. Diğer ESPcopter modülleriyle de ESPcopter, ışık şovları yapabilen, müzik çalabilen, havanın sıcaklık, nem ve basınç değerlerini ölçebilen bir drone haline gelebiliyor. Dolayısıyla hem kullanım şekli, hem kumanda etme yöntemleri hem de görüntüsü itibarıyla her anlamda kişiselleştirilmiş bir drone deneyimi vaat ediyor.