İlk elektrikli zırhlı arazi testinde

Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, yeni nesil Akrep II’yi ilk kez, bu yılki 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı. Ailenin ilk üyesi, aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı “Akrep IIe”nin ise arazi testlerine başlandı.

HIZLI, ÇEVİK VE SESSİZ

Her arazi koşulunda kullanılabilecek araç, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılmasına imkân verebilecek bir altyapı üzerine inşa edildi. Akrep IIe, geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunuyor.

TESTLERİ SÜRÜYOR

Akrep II, keşif-gözetleme, ateş destek, hafif ateş destek ve lazer silahı aracı olarak kullanılabilecek. Akrep IIe üzerindeki geliştirme, kalifikasyon, test çalışmaları sürüyor. Elektrik motoru kalibrasyonu çalışmaları yapılan aracın, mobilite testleri de tamamlandı.