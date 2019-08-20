Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı
Hindistan'ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2'nin Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladığı bildirildi.
Hindistan'ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2'nin Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladığı bildirildi.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), neredeyse bir ay önce Dünya'dan ayrılan Chandrayaan-2'yi Ay'ın yörüngesine sokmayı başardıklarını açıkladı.
Chandrayaan-2'nin yüzeye 100 kilometre mesafeye ulaşana kadar Ay'ın etrafında dönmeyi sürdüreceği belirtildi.
Bu mesafeye ulaştıktan sonra Chandrayaan-2'nin gezginci aracının, 7 Eylül'de Ay'ın güney kutbunda iki krater arasında kısmen düzlük bölgeye indirilmesi planlanıyor.
Gezginci aracın, bu bölgede 100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi bekleniyor.
Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı
- Kara deliklerle ilgili bilinmeyen gerçek! İlk kez tespit edildi
- Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: Milli ve yeril olmak her şeyi kendi insanımızla yapmak demek değildir
- Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti
- İnsansı Rus uzay robotu Skybot F-850 kumandan koltuğunda