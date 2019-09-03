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03 Eylül 2019 Salı 03:11:24 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 03:14:36

Hindistan'ın Ay'a indireceği modül yörüngeden ayrıldı

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu, ülkenin insansız ay misyonunun iniş modülünün, bu hafta sonu Ay’ın güney kutup bölgesinde planlanan iniş için yörüngeden ayrıldığını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

22 Temmuz 2019’da Türkiye Saati ile 12:13’te fırlatılan Hindistan’ın Chandrayaan 2 uzay aracı, 20 Ağustos'ta' en zorlu manevralardan birini gerçekleştirerek Ay’ın yörüngesine girmişti. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) bugün yaptığı açıklamada, Chandrayaan 2'nin Ay'ın yüzeyine inecek olan Vikram iniş modülünün yörüngeden ayrıldığını bildirdi.

ISRO ayrıca Vikram iniş modülünün 7 Eylül'de, Türkiye Saati ile 10:40'da Ay'a ineceğini ve inişten önce 15 dakikalık bir tören düzenleneceğini açıkladı.

HİNDİSTAN, İLK AY MACERASINI 2008’DE YAŞAMIŞTI

ISRO’nun, 22 Ekim 2008’de fırlattığı Chandrayaan-1, 312 gün boyunca Ay’ın yörüngesinde 3 bin 400 tur attı, üzerindeki 11 ayrı cihazla çeşitli ölçümler gerçekleştirerek Ay'ın yüzeyinde magnezyum, alüminyum, silikon, demir, radon, uranyum ve toryum gibi elementler ile çeşitli minerallerin dağılımlarını saptamaya çalıştı.

İsmini, Sanskritçe “Ay” (Chandra) ve “araç” (yaan) sözcüklerinin birleşmesiyle alan uzay aracının üzerindeki ölçüm cihazlarından 6 tanesi ABD, Avrupa ve Bulgaristan uzay ajanslarının katkılarıyla üretildi.

ISRO, Chandrayaan-1 ile 28 Ağustos 2009'da bağlantıyı kaybettiklerini açıklamıştı.

CHANDRAYAAN-2’NİN GÖREVİ

ISRO, üç araçtan oluşacak olan Chandrayaan-2’yi Ay’ın güney kutbuna indirmeyi planlıyor. Biri Ay yörüngesinde kalacak yörünge aracı, diğeri Ay yüzeyine inecek Kondu (Lander) aracı, diğeri ise kondunun taşıyacağı gezgin araç. Gezici araç Ay’da maden kaynakları ve topografiyi inceleyecek. Chandrayaan-2’nin ilk fırlatma ağırlığı, yakıtlarıyla birlikte 3 bin 850 kilogram olacak. Ay yüzeyine inecek olan ilk aracın (kondu) ağırlığı bin 350 kilogram ve altı tekerlekli gezici aracın ağırlığı ise 25 kilogram olacak.

INTERSTELLAR FİLMİNDEN DAHA UCUZA AY YOLCULUĞU

Chandrayaan-2 görevi, 2014 yapımı bilim kurgu filmi Interstellar’dan daha ucuza mal olacak. Interstellar’ın bütçesi 165 milyon dolar. Chandrayaan-2 Ay görevinin bütçesi ise yaklaşık 115 milyon dolar.

AY’A İNEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLMAK İSTİYOR

Hindistan, Ay’a uzay aracı indirerek Rusya, ABD ve Çin’den sonra dördüncü ülke olmaya çalışıyor.

2022'DE UZAYA İNSAN GÖNDERECEK

Hindistan ayrıca, 2022 yılına kadar uzaya insanlı uçuşlar yapmayı planlıyor.

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