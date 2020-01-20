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20 Ocak 2020 Pazartesi 11:04:06 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:39:24

Hindistan'dan 3 bin 500 kilometrelik nükleer füze testi

Hindistan, sabit bir denizaltıdan 3 bin 500 kilometre menzilli K-4 nükleer savaş başlığı taşıyabilen balistik füzesinin testini gerçekleştirdiğini duyurdu.

TM Dijital Haber Merkezi

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO), pazar günü öğleden sonra 3 bin 500 kilometre menzilli K-4 denizaltıdan fırlatılan balistik füzesinin (SLBM) testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

DRDO tarafından yapılan açıklamada, “Test, denizaltı denizin altındayken yapıldı ve istenen parametreleri karşıladı. Denizin altından yüzeye fırlatılan füze testleri en zor olanıdır.” denildi.

HİNDİSTAN; HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN NÜKLEER FÜZE FIRLATABİLİYOR

Hindistan, 2019 yılının kasım ayında nükleer savaş başlıklarıyla donatılmış balistik füzeler taşıyan deniz unsurlarıyla denizlerde faaliyete başlamasının ardından nükleer üçlüsünü (hava, kara ve deniz) resmen ilan etti. Hindistan; karadan, havadan ve denizden nükleer füze ateşleme yeteneğine sahip olan 6. ülke oldu.

Karadan, havadan ve denizden nükleer füze ateşleme yeteneğine sahip olan diğer ülkeler ise ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'dir.

Ayrıca, DRDO Kaynakları Geliştirme Ajansı, çok daha uzun menzilli bir füze üzerinde çalıştığını, 5 bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilecek K-5 isimli bir füze geliştirmekte olduklarını bildirdi.

K-4 NÜKLEER FÜZESİ

K-4, halihazırda 750 kilometre menzile sahip K-15 Sagarika füzeleri ile donatılmış yerli Arihant sınıfı denizaltılar için geliştirildi. K-4 nükleer füzesi yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 1,3 metre çapındadır. Yaklaşık 17 ton ağırlığında olan füze, 3 bin 500 kilometreden daha uzun bir mesafeye kadar 2 tonluk bir savaş başlığı taşıyabilir. Füze, katı roket itici ile güçlendirilmiştir.

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