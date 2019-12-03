Hem akıllı hem hesaplı

Dijital dönüşümden en hızlı etkilenen cihazlardan biri de kuşkusuz televizyonlar oldu. Gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirilen televizyonlar, birkaç yıl öncesine kadar sadece görüntü donanımı işlevi görüyordu. Ancak günümüzde üretilen TV’ler, artık adeta birer bilgisayar halini aldı.

HER YIL EN AZ 100 MODEL

Günümüzdeki yeni nesil televizyonlar, yayıncı kuruluşların kanallarını izlemenin dışında internete girilebilen, oyun oynanabilen, toplantı sunumları gerçekleştirilebilen, multimedya gösterimi yapılan cihazlara dönüştü. Akıllı televizyon olarak adlandırılan bu yeni ürünler, bahsedilen özelliklerinin haricinde ayrıca gerçeğe en yakın görüntü ve ses kalitesiyle de ön plana çıkıyor. Türkiye’de her yıl 100’e yakın televizyon modeli kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu kapsamda dijitalleşme geliştikçe televizyon değiştirme alışkanlığı da hız kazanıyor. 3 yıl öncesine kadar bir televizyonu değiştirme sıklığı 5 seneyken, günümüzde değiştirme sıklığı ortalama 3.5 yıla düştü. Televizyon üretiminde yerli markalar adeta yabancılara kök söktürüyor. Rekabet ortamı günden güne kızışsa da, döviz yükselse de fiyatlarda ciddi bir artış olmuyor. Ancak TV’lerde ekran ve çözünürlük büyüdükçe, ek özellikler fazlalaştıkça, fiyatlar 20 bin TL’yi geçebiliyor. Televizyon satın alırken piyasada şüphesiz yüzlerce çeşit model bulmak mümkün. Ancak burada önemli olan ihtiyaca uygun ürünü seçmek.

UCUZU DA İŞİNİZİ GÖRÜR

TV’nin konulacağı yerin ölçüsü, ekran büyüklüğü, çözünürlük, sahip olduğu donanımlar kadar birçok farklı kritere bakarak satın alımlarda ona göre karar vermek gerekiyor. Eğer çok büyük salonunuz yoksa ve yapay zeka donanımlı sesli kanal arama özelliği, ultra yüksek ses kalitesi, uzun dijital kayıtlar gibi özellikler aramıyorsanız, her bütçeye göre rahatlıkla güçlü ve akıllı TV’ler bulabilirsiniz. İşte 3 bin TL ve altında fiyata en iyi performansı alabileceğiniz akıllı televizyonlar:

Mesafeye göre boyutunu seçin

Alacağınız televizyonun ekran boyutuna karar vermek için üç soru üzerinde düşünmelisiniz. Televizyonu koyacağınız odanın büyüklüğü, televizyonu koyduğunuz yerle sizin oturacağınız yer arasındaki izleme mesafesi ve son olarak da sizin televizyonu nasıl izlemekten hoşlandığınız. Bu sorulara vereceğiniz yanıt, size doğru izleme mesafesini gösterecektir. Uzmanlar, televizyonla koltuk arasındanki mesafenin, 49 inç TV için en az 5 metre olması gerektiğini söylüyor.

QLED Mİ?

OLED Mİ ?

LED TV: Aydınlatmayı, görüntü panelinin arkasında bulunan LED'ler aracılığıyla yapan LED Tv'ler, bu özellikleri sayesinde yüksek enerji tasarrufu yapabiliyor. Her seviyede ışıklandırmaya sahip mekanlarda rahatlıkla tercih edilebilen LED televizyonlar yeni nesil teknolojilerle donatılıyor. Söz konusu teknolojiye sahip modeller, bugün piyasada en çok satan televizyonlar arasında yer alıyor.

OLED TV: Üst seviyede renk doğruluğu, kontrast yüksekliği, geniş izleme açısı ve bulanıklığa yer verilmeyen bir görüntü sunmasıyla OLED TV'ler, bugün en iyi teknik özelliklere sahip ürünler olma özelliği taşıyor. Ayrıca sıradışı incelikte ekranlarla da göz dolduruyorlar. Buna bağlı olarak fiyat bakımından en yüksek rakamlar OLED TV'ler için isteniyor.

QLED TV: Özel yapıları sayesinde çok daha canlı ve gerçekçi renklere ulaşmanıza yardımcı olan QLED TV’ler; ekran parlaklığını artırıp azaltırken dahi renklerin soluklaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Çok yüksek parlaklık seviyesindeyken bile renklerin soluklaşmasını tamamen engelleyen QLED TV’ler; ekranında renk derinliği, parlaklık, canlılık ve gerçekçilik açısından da kullanıcılarına iddialı bir performans sunuyor.

Çözünürlük kaç olmalı?

HD ekran: Genellikle görece küçük televizyonlarda kullanılan HD teknolojisi, 720 piksel çözünürlüğü temsil ediyor.

Full HD ekran: 1080 piksel çözünürlüğe ulaşıyor. Günümüzde HD televizyonlarda en yaygın kullanılan çözünürlük teknolojisi olma özelliği taşıyor.

4K UHD: 4K Ultra HD, halihazırda piyasada var olan en yeni ve iyi çözünürlük seviyesini temsil ediyor. 4K UHD, 1080p. çözünürlüğe sahip bir televizyonun dört katı piksele ulaşarak daha iyi çözünürlük, buna bağlı olarak da şaşırtıcı derecede net ve detaylı bir görüntü sunuyor.

8K UHD: 8K Ultra HD çözünürlük, 4K ekrana göre 4 kat, Full HD çözünürlüğe göre de 16 kat daha fazla piksele sahiptir ve bugüne kadar sunulan en yüksek çözünürlüktür. Yaklaşık olarak 8.000 piksel yatay çözünürlüğe sahiptir, bu şekilde en küçük ayrıntıların bile keyfini çıkarmanızı sağlar ve çok daha gerçekçi bir seyir deneyimi sunar.