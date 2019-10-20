Hayatı kolaylaştıran 7 uygulama

  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,6320
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya mağlup oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya mağlup oldu
Beşiktaş 34. başkanını seçiyor Beşiktaş 34. başkanını seçiyor
Florin Andone, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Onu alırsak eleştiriliriz' Florin Andone, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Onu alırsak eleştiriliriz'
Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi
İki yüzlü St. Pauli! İki yüzlü St. Pauli!
MSB: PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildi MSB: PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildi
Yunan polisi göçmenleri taşıyan otobüse ateş açtı: 2 ölü 22 yaralı Yunan polisi göçmenleri taşıyan otobüse ateş açtı: 2 ölü 22 yaralı
Beylikdüzü’nde eski koca dehşeti: 3 ölü Beylikdüzü’nde eski koca dehşeti: 3 ölü
Tel Abyad bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Tel Abyad bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek
Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti Trump G-7 Zirvesi'ni kendi otelinde düzenlemekten vazgeçti
Amos’un gizemi çözülüyor! Apollan tapınağının olduğu kentte çalışmalar başladı Amos’un gizemi çözülüyor! Apollan tapınağının olduğu kentte çalışmalar başladı
Harekat huzur ve özgürlük getirdi Harekat huzur ve özgürlük getirdi
Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine: 'İntikam yeni başladı' Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine: 'İntikam yeni başladı'
'Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır' 'Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır'
Belhanda krizi Belhanda krizi
Bahar havası Bahar havası
Mehmetçik’e büyük destek Mehmetçik’e büyük destek
Fener’de sakatlar 11’e dönüyor! Denizlispor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler Fener’de sakatlar 11’e dönüyor! Denizlispor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
MSB: Teröristlerin Güvenli Bölge'den çıkışı yakından takip ediliyor MSB: Teröristlerin Güvenli Bölge'den çıkışı yakından takip ediliyor
Nahda Hareketi başbakanlığa içinden birini aday çıkarma niyetinde Nahda Hareketi başbakanlığa içinden birini aday çıkarma niyetinde
Alman taraftarlar ile PKK yandaşları arasında kavga Alman taraftarlar ile PKK yandaşları arasında kavga
Abdullah Avcı: Bugünü böyle tanımlayabilirim Abdullah Avcı: Bugünü böyle tanımlayabilirim
Aliya İzzetbegoviç'in tarihi konuşması Aliya İzzetbegoviç'in tarihi konuşması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:33:34

Hayatı kolaylaştıran 7 uygulama

Gündelik hayatın vazgeçilmezi olan akıllı telefon ve tabletler, pek çok alandaki ihtiyaca çözüm sunuyor. Bu alanlardan biri de eğitim. İnteraktif uygulamalar öğrenim sürecini kolaylaştırdığı gibi keyifli hale de getiriyor. İşte, öğrencilerin hem okul, hem de sınava hazırlık sırasında hayatını kolaylaştıran popüler mobil uygulamalar..

Kunduz: YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen Kunduz uygulamasında, 20 binden fazla eğitmen ve 8 milyonu aşkın sorunun çözümü bulunuyor. Öğrenci, Kunduz ile çözemediği sorunun fotoğrafını çekerek gönderiyor. Profesyonel eğitmenler tarafından sorunun çözümü ortalama 10 dakikada içinde kullanıcıya görsel şekilde iletiliyor. Öğrenciler, Kunduz uygulaması sayesinde 13 farklı derste sorularını sorabildiği gibi, “Eğitim Koçluğu” yardımı da alabiliyor. Android ve iOS için mobil uygulamaları bulunan Kunduz’u deneme sürecinden sonra, kullanıma devam etmek için ücretli paketlerden satın almak gerekiyor. 

Duolingo: Ücretsiz dil öğrenme ve imece çeviri oluşumu Duolingo, yabancı dil öğrenmenin keyifli bir alternatif yolu olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Duolingo, doğru ve yanlış yanıtları ölçen servisiyle durumunuzu raporluyor. Duolingo’ya hem Android hem de iOS platformlarından erişmek mümkün.

CamScanner: 200'den fazla ülkede 100 milyondan fazla yüklemeyle dünyanın en çok tercih edilen mobil belge tarama ve paylaşma uygulamalarından olan CamScanner; belgeleri yazdırma, buluta kaydetmek veya faks göndermek üzere görüntü dosyası/PDF olarak taramaya olanak tanıyor.

Evernote: Dünya genelinde 225 milyon kullanıcının aktif olarak kullandığı Evernote, not alma, aldığınız notları düzenleme veya herhangi bir fotoğraf üzerine not alma imkânı sunuyor. Yapımcılarının “harici beyniniz” olarak tanımladığı uygulama, mobil ve masa üstü uygulamalarıyla her platformda öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya aday uygulamalardan biri. 

Google Keep: Android ve iOS mobil işletim sistemleriyle uyumlu mobil uygulama, web sürümüyle de kullanılabiliyor. Uygulama, notlarınızı kaydederek notlarınıza tüm platformlardan ulaşmanızı sağlıyor. Google tarafından geliştirilen Google Keep not alma uygulaması, ders çalışmayı kolaylaştıran uygulamalar arasında gösteriliyor.

TED: 100’ün üzerinde dilde alt yazı desteği ile büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden mobil uygulama, Türkçe desteğiyle ücretsiz olarak indirilebiliyor. Her yıl en ünlü ve ilham verici binlerce insanın konferanslarını yayınlandığı ted.com’un mobil cihazlara indirgenmiş hali olan mobil uygulama, özellikle üniversite öğrencilerinin ve eğitmenlerin yenilikçi fikirleri takip edebileceği bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Memorado: Memorado, “Güçlü Beyin. Güçlü Hayat.” mottosuyla kullanıcılarının beyin kaslarını güçlendirmelerine yardım eden oyunlar sunuyor. Stres atmak isteyen öğrencilere yönelik olan uygulama, Berlin Freie Üniversitesi tarafından onaylanmış uygulamalardan biri. Nörobilimsel çalışmalar ışığında geliştirilen Memorado, küçük anketlerle ile kullanıcıya özel kişisel programlar da çıkartabiliyor. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ