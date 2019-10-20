Hayatı kolaylaştıran 7 uygulama

Kunduz: YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrenciler için geliştirilen Kunduz uygulamasında, 20 binden fazla eğitmen ve 8 milyonu aşkın sorunun çözümü bulunuyor. Öğrenci, Kunduz ile çözemediği sorunun fotoğrafını çekerek gönderiyor. Profesyonel eğitmenler tarafından sorunun çözümü ortalama 10 dakikada içinde kullanıcıya görsel şekilde iletiliyor. Öğrenciler, Kunduz uygulaması sayesinde 13 farklı derste sorularını sorabildiği gibi, “Eğitim Koçluğu” yardımı da alabiliyor. Android ve iOS için mobil uygulamaları bulunan Kunduz’u deneme sürecinden sonra, kullanıma devam etmek için ücretli paketlerden satın almak gerekiyor.

Duolingo: Ücretsiz dil öğrenme ve imece çeviri oluşumu Duolingo, yabancı dil öğrenmenin keyifli bir alternatif yolu olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Duolingo, doğru ve yanlış yanıtları ölçen servisiyle durumunuzu raporluyor. Duolingo’ya hem Android hem de iOS platformlarından erişmek mümkün.

CamScanner: 200'den fazla ülkede 100 milyondan fazla yüklemeyle dünyanın en çok tercih edilen mobil belge tarama ve paylaşma uygulamalarından olan CamScanner; belgeleri yazdırma, buluta kaydetmek veya faks göndermek üzere görüntü dosyası/PDF olarak taramaya olanak tanıyor.

Evernote: Dünya genelinde 225 milyon kullanıcının aktif olarak kullandığı Evernote, not alma, aldığınız notları düzenleme veya herhangi bir fotoğraf üzerine not alma imkânı sunuyor. Yapımcılarının “harici beyniniz” olarak tanımladığı uygulama, mobil ve masa üstü uygulamalarıyla her platformda öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya aday uygulamalardan biri.

Google Keep: Android ve iOS mobil işletim sistemleriyle uyumlu mobil uygulama, web sürümüyle de kullanılabiliyor. Uygulama, notlarınızı kaydederek notlarınıza tüm platformlardan ulaşmanızı sağlıyor. Google tarafından geliştirilen Google Keep not alma uygulaması, ders çalışmayı kolaylaştıran uygulamalar arasında gösteriliyor.

TED: 100’ün üzerinde dilde alt yazı desteği ile büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden mobil uygulama, Türkçe desteğiyle ücretsiz olarak indirilebiliyor. Her yıl en ünlü ve ilham verici binlerce insanın konferanslarını yayınlandığı ted.com’un mobil cihazlara indirgenmiş hali olan mobil uygulama, özellikle üniversite öğrencilerinin ve eğitmenlerin yenilikçi fikirleri takip edebileceği bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Memorado: Memorado, “Güçlü Beyin. Güçlü Hayat.” mottosuyla kullanıcılarının beyin kaslarını güçlendirmelerine yardım eden oyunlar sunuyor. Stres atmak isteyen öğrencilere yönelik olan uygulama, Berlin Freie Üniversitesi tarafından onaylanmış uygulamalardan biri. Nörobilimsel çalışmalar ışığında geliştirilen Memorado, küçük anketlerle ile kullanıcıya özel kişisel programlar da çıkartabiliyor.