Hastalık teşhisini yapay zeka koyacak 

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi’nde, yapay zekânın klinik karar destek sistemlerinde kullanılması masaya yatırıldı. Türkiye'de kullanımı önümüzdeki yıl artacak olan sistemin, görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde doktorlara teşhiste kolaylık sağlayarak onların daha verimli çalışmalarına olanak tanıdığı belirtildi.