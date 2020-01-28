28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:11:45
Hastalık teşhisini yapay zeka koyacak
İnsan zekasını taklit etmek için geliştirilen algoritmalar, büyük veriler ve bilgi işlem gücü kullanan derin öğrenme sayesinde yapay zekaya dönüşüyor.
Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Kongresi’nde, yapay zekânın klinik karar destek sistemlerinde kullanılması masaya yatırıldı. Türkiye'de kullanımı önümüzdeki yıl artacak olan sistemin, görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde doktorlara teşhiste kolaylık sağlayarak onların daha verimli çalışmalarına olanak tanıdığı belirtildi.
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