Güney Kore akrobasi ekibi, Korona virüs nedeniyle Singapur Airshow'a katılmama kararı aldı

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Güney Kore Hava Kuvvetleri Black Eagles ekibi, 11-16 Şubat tarihinde Singapur Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan Singapur Airshow'a yeni tip koronavirus salgınına karşı alınacak önlemlerin bir parçası olarak katılmama kararı aldı.

Black Eagles ekibi, pazartesi günü alınan karar hakkında Singapur'u bilgilendirdiklerini açıkladı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, "Yeni koronavirüsün yayılmasını önleme ve servis personelinin güvenliğini sağlama çabalarının bir parçası olarak Singapur Airshow 2020'ye katılmama kararı aldık." denildi.

İş jeti üreticileri Textron Inc ve General Dynamics Corp'un Gulfstream bölümü de dâhil olmak üzere havacılık şirketlerinin de etkinliğe katılmayı bırakmayı planladıkları bildirildi.

Çin'de şimdiye kadar 17 bin 200'den fazla koronavirüs enfeksiyonu vakası rapor edildi ve 360 ​​ölüm gerçekleşti. Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Kore servis personeli arasında şüpheli veya teyit edilmiş vaka bildirilmedi, ancak 15 ölümcül virüs vakası kaydedildi.

Singapur Airshow'un, 50 ülkeden binden fazla şirketi ve yaklaşık 55 bin ticari katılımcıyı bir araya getirmesi bekleniyor.