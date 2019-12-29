29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:25:38
Güneş kaşifi
Bilimsel araştırmalar için NASA tarafından fırlatılan Parker Solar Probe adındaki inceleme uydusu, keşif yolculuğuna devam ediyor.
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NASA, uydunun, Venüs'ün 1870 mil (yaklaşık 3 bin kilometre) yakınından geçerek, Güneş’e ikinci kez yaklaştığını açıkladı. Parker, geçtiğimiz yılın ekim ayında, bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olmuş ve tarihe geçmişti. Uydunun, 7 yıl sürecek keşif yolculuğunda, Güneş yörüngesinde 24 tur dönmesi ve bu süre zarfında 5 kez daha Venüs'ün yardımıyla manevra yapması bekleniyor.
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