Görkemli kapanış

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi amacıyla düzenlenen, Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, birbirinden renkli etkinliklerle dün sona erdi. İlk günden beri nefes kesen gösterilerin yapıldığı festivale 6 günde bir milyon 720 bin kişi akın etti.

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Etkinliklere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. İlk kez görücüye çıkarılan yerli ve milli araçları inceleyen Bakan Gül, ‘’Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye’nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek” dedi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da oğlu Ömer Tayyip Erdoğan’la rüzgar tünelindeki etkinliğe katıldı. Erdoğan, “Boşuna ‘ayakları yere basmayan festival’ denmiyormuş. Rüzgar tünelinde ayaklarımız yerden kesildi. Çok keyifli bir tecrübe’’ diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin dünyanın tarihine geçtiğini belirterek “1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali olmuş bu etkinliğe destek verdiği, gelip ziyaret ettiği için aziz milletimize en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum. TEKNOFEST kocaman bir takım oyunu. Bu oyunu ülkemizin tam bağımsız güçlü yarınları için kurduk” diye konuştu. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, festivalin Türkiye’yi alanında dünyanın ilk sırasına taşıdığını kaydetti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Festival kapsamında düzenlenen yarışmaların ödülleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla sahiplerini buldu. Ödül verilen yarışmalar arasında, “Hack İstanbul Yarışması”, “Savaşan İHA Yarışması”, “Model Uydu Yarışması”, “Uçan Araba Tasarım Yarışması”, “Robotik Fetih 1453” gibi bölümleryer alıyor. Ayrıca, “Akıllı Şehirler ve Ulaşım”, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Eğitim”, “Enerji ve Çevre”, “Gıda ve Tarım”, “Makina İmalatı ve Otomotiv”, “Sağlık”, “Savunma, Uzay ve Havacılık”, “Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik” kategorilerinde derece alan yarışmacılar da ödüllerine kavuştu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar “Cumartesi 1 milyonu aşmıştık, pazar günü 1 milyon 720 bine ulaştık ve dünya rekoru kırdık. 50 bin genç kardeşimiz ve sonrakiler ülkemizi, teknolojide inşallah lider yapacaklar. Buradaki genç kardeşlerimiz, hepsi teknolojinin şampiyonları. Ülkemizi uzayda, havacılıkta, yüksek teknolojide dünyada liderliğe taşıyacaklar” dedi.

Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluşurken, metro da tıklım tıklım doldu. Metro seferleri risk oluşturduğu gerekçesiyle iptal edildi.