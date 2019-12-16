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16 Aralık 2019 Pazartesi 00:48:12 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 01:12:41

Google'dan beklenen Türkiye açıklaması: Android cihazlar değişikliklerden etkilenmeyecek

Google, uzun bir süredir herkesin merak ettiği o soruya cevap verdi. Rekabet Kurumu'nun kestiği ceza sonrası Google'ın Türkiye’de piyasaya sürülecek Android telefonlara ilişkin kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği yönündeki iddialar yapılan açıklama ila aydınlandı.

Google'ın, Rekabet Kurumu'nun kestiği ceza sonrası Türkiye’de piyasaya sürülecek Android telefonlara, kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans verip vermeyeceği merak konusu olmuştu. 

Google, birçok kullanıcının kafalarındaki soru işaretlerini gideren bir basın açıklaması yaptı. Hem yeni cihazların hem de hali hazırda kullanılan cihazların ve uygulamaların da söz konusu durumdan etkilenmeyeceğini belirterek, konuyla ilgili Türkiye'deki iş ortaklarını uyardığını da beyan etti.

Bunun yanı sıra şirket, tüketicilerin Android cihazlar almaya devam edebileceğini ve Google'ın diğer ürün ve servislerinin yaşanan bu durumdan etkilenmeyeceğini de açıkladı. Hali hazırda kullanılan cihazların ve uygulamaların da söz konusu durumdan etkilenmeyeceği belirtidi.

Google'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

 "Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik. Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."

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