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01 Eylül 2019 Pazar 15:54:49 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 15:57:03

Google uyarmıştı: Apple güvenlik açığını kapattı

Google güvenlik uzmanları Apple'da iPhone'lar için ciddi güvenlik açığından söz etmişti. Apple'ın iPhone marka akıllı telefonlarının en az iki yıl boyunca hacklenmeye çalışıldığına dair kanıtlar olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine Apple da çok geçmeden ilgili güvenlik açığını kapattı.

Google'ın Project Zero takımından güvenlik uzmanı olarak çalışan ekip yaptıkları araştırmalarda, kötü niyetli yazılımların kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraflara, telefon rehberine ve diğer özel bilgilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini gösterdi. iOS 10 ve iOS 12 yüklü olan telefonlar söz konusu güvenlik açığından etkilenirken hackler'ların kullanıcının Instagram, WhatsApp ve Gmail gibi uygulamalarına erişebildiği dikkat çekti.

Ayrıca aynı yöntemle Telegram, Hangouts gibi uygulamalara da sızılarak veri tabanlarına erişilebiliyor. Hatta uçtan uca şifreli olduğu ifade edilmesine rağmen bu veri tabanlarından şifrelenmemiş mesajların elde edilebileceği de dile getiriliyor. Ekip iPhone 8 üzerinde her 60 saniyede bir veri çalacak şekilde otomatikleştirilen bir yazılım üzerinde açığı sergilemiş.

Apple ise güvenlik açığın ortaya çıkmasıyla birlikte bu açığı çok geçmeden ortadan kaldırdı. Ancak Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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