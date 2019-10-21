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21 Ekim 2019 Pazartesi 15:43:54 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 15:46:03

Google Haritalar, Güney Kore'nin F-35'lerini ifşa etti

Güney Koreli bir milletvekili, Google Haritalar’ı ülkenin askeri tesislerinin uydu görüntülerinde göstermekle suçladı.

TM Dijital Haber Merkezi

İktidardaki Kore Demokrat Partisi Genel Sekreteri Park Kwang, Savunma Bakanlığı'ndan alınan bir belgeye dayanarak, “Buradaki tüm askeri kurulumların yaklaşık yüzde 40'ı Google Haritalar'da uydu görüntüleri olarak gösteriliyor.” dedi.

Google’ın, Güney Kore hükümetinin 2000’lerin başından beri uydu haritasından hassas verilerin bulanıklaştırılması talebini göz ardı ettiği bildirildi.

Rep Park, yerel basında çıkan sözlerinde, “Bu tür yabancı şirketlerin ülke güvenliğini tehdit edebilecek bilgileri ifşa etmelerini önlemek için dış düzenlemeler oluşturulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar konu hakkında, "Google, devlet sırrı olarak kabul edilen tüm bilgileri harita servislerinden siler. Ancak Google, Kore dışındaki sunucuları kullanıyor ve Kore yasalarına tabi değil” açıklamasında bulundu.

Ortaya çıkan imkânlar arasında F-35A savaş uçaklarının konuşlandırıldığı Hava Kuvvetleri'nin 17. Fighter Wing hava üssü, cumhurbaşkanlığı uçaklarının ve devlet konuklarının havaalanının bulunduğu 15. Özel Aktivite Kanadı yer alıyor.

DAHA ÖNCE DE TAYVAN FÜZE SAVUNMA ÜSSÜNÜ AÇIĞA ÇIKARMIŞTI

Google Haritalar 3D uygulaması Tayvan'ın Patriot füze savunma üssünün yerini ve yapısını ortaya çıkarmıştı.

Google Haritalar 3D uygulaması bir güncellemenin ardından Tayvan'ın kuzeyinde yer alan Yeni Taipei şehrinde konuşlu Patriot füze savunma üssünün yerini ve yapısını ortaya çıkarmış, olayın fark edilmesinin ardından Google Haritalar görüntüyü haritadan kaldırmıştı.

3D haritalar servisi o kadar ayrıntılıydı ki, New Tapei'deki Tayvan'ın sınıflandırılmış Patriot füze savunma üssünün konumu, füze tipleri ve füzelerin modelleri dahi rahatlıkla görülebiliyordu.

Daha önce de Tayvan, Güney Çin Denizi'nde Taiping adıyla da bilinen Itu Aba adalarındaki askeri üslerine ait uydu görüntülerinin bulanıklaştırması adına Google'a başvuruda bulunmuştu.

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