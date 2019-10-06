Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı
ABD merkezli teknoloji devi güvenlik açığı bulunan akıllı telefonların listesini açıkladı.
Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıkladı.
Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.
Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.
Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı
- Çin, uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi
- İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı
- Başkan Erdoğan Rusya'da incelemişti! Yangın söndürme uçağı Manisa'nın Soma ilçesinde test edildi
- Testleri başarıyla geçti: TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı