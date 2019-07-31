31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:10:18
Giyilebilir klima
Japonya’da Reon Pocket isimli bir şirketin, özel olarak ürettiği giyeceklere yerleştirilen cihaz, soğutma işlemini üfleyerek değil, bir uygulama yardımıyla vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olarak yapıyor.
Tam şarjda 24 saat çalışan ürün, vücut sıcaklığını 8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor. Akıllı telefonlara yüklenen bir uygulamayla yönetilen giyilebilr klima 117 dolara satılıyor.
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