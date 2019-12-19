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19 Aralık 2019 Perşembe 17:43:49 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 17:44:31

Giresun'da drone fabrikası kurulacak

Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde drone üretimi yapmak üzere bir fabrika kurulacağı bildirildi.

Bulancak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, silahlı ve silahsız drone imalatıyla savunma sanayisine yönelik üretim yapacak firmanın, tahsis edilen 5 dönümlük alanda fabrika inşaatına başladığı belirtildi. 

Proje ve inşaat ruhsatını 2. OSB Başkan Vekili sıfatıyla Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar'ın imzaladığı, fabrikanın en kısa zamanda tamamlanarak üretime başlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yakar, Milli Savunma Bakanlığının izniyle, Giresun 2. OSB'de yatırım yapan Drone Tech Savunma Sanayi AŞ'nin ülkenin savunma sanayisine katkının yanında bölge ekonomisine ve istihdamına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yakar, şunları kaydetti:

"Faaliyete geçen 7 firmayla şu anki istihdamımız bin 500-2 bin civarındayken, toplamda faaliyete geçecek 29 firmamızla istihdam rakamları 5-6 binlerin üzerinde olacaktır. Yine geçtiğimiz günlerde TPM Asansör isimli firmaya yaklaşık 6 dönümlük yer tahsisi gerçekleştirdik. Bu firmamız da asansör rulmanı alanında yapacağı üretimle farklı bir sektör olarak çeşitliliğimizi artıracak."

(AA)

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