Genç mucitleri eğiten teknoloji

90 ve 2000’li yılların başlarında, biyoloji, kimya, coğrafya, geometri gibi uygulamaya açık olan dersler, sadece iskelet, plastik ya da kartondan yapılmış dönen bir dünya haritası, dev mikroskoplar, T, L ya da üçgen cetveller ve ilkel deney tüpleriyle işlenirken, şimdi akıllanan teknolojiyle her an geleceğe yolculuk yapılıyor.

KAVRAMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Mobil internetin hızından güç alan 4’üncü nesil teknoloji, dijital dünyada öyle bir devrin kapısını açtı ki teknik olarak yapılmayacak cihaz, ulaşılamayacak bilgi kalmadı. Bu nimetlerden ise en keyif alan taraf belki de öğrenciler oldu. Eğitim dünyası hem çok zevkli hale geldi hem de olayı kavrama süresi önemli ölçüde azaldı.

CAZİP FİYATLI VE KAMPANYALI

İşin en güzel yanı ise teknoloji geliştikçe buna erişim maliyetlerinin de aynı hızla azalması. Çünkü özellikle donanım ve yazılım tarafına kafa yoran binlerce teknoloji şirketi var. Neredeyse hepsi birbirinin teknolojilerine yetişmiş durumda. Bu da rekabeti iyice artırırken bu işten en çok kazançlı çıkan ise tüketiciler yani öğrenci velileri oluyor.

CASE 4U VRBOX

Zamanın en iyi eğitim araçlarından biri olan sanal gerçeklik gözlükleri kullanıcıyı söz konusu durumun içine sokarak ‘anı yaşatır’ gibi öğretmeyi sağlıyor. Bunun için mobil internetinizin olması yeterli.

AKILLI KAĞIT TAHTA

Duvar, cam ve tahta gibi yüzeylere tutturulabilen bu kağıt tahta, beyaz tahta gibi defalarca yazılıp silinebilme özelliğine sahip. Kağıdın tutunma özelliği ise kağıt üzerine uygulanan elektrikle sağlanıyor. Yer kaplamıyor, istendiği zaman kaldırılıp tekrar açılabiliyor. Evde en iyi çalışma araçlarından biri olan bu ürünün fiyatı ise 40 TL.

XYZ DA VİNCİ

Yüzyılın teknolojilerinden biri de kuşkusuz 3D baskı makineleri. Bu makineler, sanal ortamda tasarlanmış herhangi bir şekli, gerekli hammaddeyi sağladığınızda, olduğu gibi yani katı bir şekilde basmayı sağlıyor. Bu makineler gerçek ev, araba, uçak bile yapıyor. Bu eğitimin temeli için XYZ, en iyi cihazlardan biri. Fiyatı 1.450 TL.

MEDİAPAD T3

Öğrencilerin eğitimde olmazsa olmaz cihazlarından biri tabletler... Telefon rekabetinden dolayı fiyatları yükselmeyen bu cihazların donanım ve yazılımları her yıl biraz daha güçleniyor. Hızlı, sağlam ve uygun fiyat için Samsung, Huawei, Reeder’ın ürünlerine göz atabilirsiniz. Huawei’in T3 modeli 800 TL.

LİZER MP-A450 MİKROSKOP

Basitçe dizayn edildiği için pratik bir şekilde okulda ve evde kullanabileceğiniz aydınlatmalı bu küçük mikroskop, 450 kata kadar yakınlaştırma yapabiliyor. Kaymaz lastik tabana sahip cihaz pille çalışabiliyor. Fiyatı 80 TL.

YAPAY ZEKA OKULA GELİYOR

“Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi” projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek. Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zekayla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak. 2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede, 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.