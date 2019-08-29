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29 Ağustos 2019 Perşembe 12:49:16 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:50:47

Geçen hafta uzaya gönderilen Rus robotu Fedor denemelere başladı

Rus robotu Fedor'un uzayda denemeleri başladı Geçtiğimiz salı günü uzaya gönderilen Rusya'nın ilk insansı robotu Fedor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda testlere başladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus insansı robotu Fedor'un kontrol ünitesinin ilk denemeleri Çarşamba gecesi Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yapıldı.

Rusya, içerisinde insansı robot FEDOR'un bulunduğu MS-14 kargo aracını Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 22 Ağustos'ta Türkiye saati ile 06:38'de Soyuz 2.1a roketi ile fırlatmış, 24 22 Ağustos'ta ise Uluslararası Uzay İstasyonu’na otomatik kenetlenme aşamasını başlatmıştı.

Ancak 22 Ağustos'ta yapılan otomatik kenetlenme başarısız olmuş, araç 26 Ağustos'ta yapılan ikinci kenetlenmede ISS'e kenetlenebilmişti.

Fedor isimli robotun resmi Twitter sayfasında, "Bugün dış iskelet denemelerine başladık." ifadeleri kullanıldı.

Bir maske ve büyük eldivenlere benzeyen kontrol kıyafeti ile, 'avatar' modunda çalışılabiliyor. Bu sayede robot, kontrol cihazının hareketlerini taklit ederek çalışabiliyor.

UZAYDAKİ RİSKLİ GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLİR

Rusya’nın insansı robotu FEDOR hakkında açıklamalarda bulunan Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, “FEDOR’un uzay görevi, insanları uzay istasyonları dışındaki en riskli görevleri yerine getirmeyi amaçlayan operasyonlar için çok önemli bir adım olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Rogozin ayrıca, "FEDOR’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapacağı uçuş ile birlikte antropomorfik robotik sistemlerin kullanımının ilki olacak." dedi.

YAPAY ZEKÂ UZAYDA DA İŞLEVSEL OLACAK

İlk olarak 2017’de silah ateşlerken yayımlanan bir videosu ile meşhur olan ve pek çok kişinin robotların geleceğine ilişkin daha fazla endişe duymasına yol açan FEDOR hakkında konulan Rogozin, “Terminatör yaratmaya çalışmıyoruz, ancak yapay zekânın pek çok alanda işlevi olacağını öngörmek güç değil.” açıklamasında bulunmuştu.

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