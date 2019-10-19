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19 Ekim 2019 Cumartesi 10:48:08 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:48:57

'Fomo'ya Türkçe isim geliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sosyal medyada paylaşım yapılamadığında kendini kötü hissetme ve telefonsuzluk korkusunu ifade eden İngilizce terimler 'fomo' ve 'nomofobia'ya karşılık Türkçe terimler kullanılması için çalışma başladığını açıkladı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da düzenlenen “Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB’22) ve Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY’26) Bütünleşik Etkinliği”nde konuşan Koç, şunları söyledi:

‘SORUNU ÇÖZECEĞİZ’

“Bir konuşmacımız ‘teknoloji bağımlılığı’ dedi, biz ona artık ‘teknoloji bağımlılığı’ demiyoruz. Yeni tabirler kullanmaya başlayacağız. Kullanılan terimlerin hepsi ‘fomo’ ve ‘nomofobia’ gibi, bunlar hep İngilizce terimler. Bunları artık Türkçeleştireceğiz. Fomo, insanların artık sosyal medyada paylaşım yapamadıkları zaman kendilerini kötü hissetme problemine, nomofobia ise telefonsuzluk korkusu mu dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama bunlara deniliyor, ancak artık yeni bir isim bulmamız gerekiyor. Bu iki konuya artık teknoloji bağımlılığı demek yerine sorun odaklı bakıp sorunu çözmeye yöneleceğiz

(Hürriyet)

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