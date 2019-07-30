FEDOR uzay yolcusu

Rus yetkililer tarafından yapılan yeni bir açıklamayla, FEDOR’un, 22 Ağustos’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceği, bu kapsamda Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne götürüldüğü duyuruldu. Robot adına açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, uçuş öncesi son kontrollerin gerçekleştirildiği ifade edildi.