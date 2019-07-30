30 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 00:56:30
FEDOR uzay yolcusu
Rusya Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, ürettikleri insansı robot FEDOR’un uzay çalışmalarına katılacağını açıklamıştı.
Rus yetkililer tarafından yapılan yeni bir açıklamayla, FEDOR’un, 22 Ağustos’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceği, bu kapsamda Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne götürüldüğü duyuruldu. Robot adına açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, uçuş öncesi son kontrollerin gerçekleştirildiği ifade edildi.
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