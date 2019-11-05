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05 Kasım 2019 Salı 19:05:58 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 19:06:47

Facebook'tan şirket ve uygulamaları 'ayıracak' yeni logo

Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla oluşturduğu yeni logosunu tanıttı.

Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla yeni logo kullanacağını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, 15 yıl önce tek bir uygulama olarak yayın hayatına başlayan platformun, bugün insanlar arasında iletişim sağlamak, iş geliştirmek gibi çeşitli amaçlar için ürün paketi sunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, Facebook tarafından sunulan ürünler konusunda daha net olma amacıyla şirketin logosunu güncellediklerini belirterek, tanıtılan yeni logonun Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacağını kaydetti.

Lucio, yeni logonun anlaşılırlık amacıyla tasarlandığını, şirket ve uygulama arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla özel tipografi ve büyük harf kullanımının tercih edildiğini aktardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

İnsanların, kullandıkları uygulamaların hangi şirket tarafından geliştirildiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Lucio, şunları kaydetti:

"Şirket olarak bizim ana servislerimiz arasında Facebook uygulaması, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Calibra bulunuyor. Bu uygulamalar ve teknolojiler yıllardır altyapı paylaşıyor ve bu servislerin arkasındaki takımlar sıkça birlikte çalışıyor.

Facebook şirketinin parçası olan ürün ve servisler hakkında daha şeffaf olmaya başladık ve haziran ayında başlattığımız uygulamayla bütün uygulamalarımızda 'Facebook'tan' ibaresine yer verdik. Yeni logomuzu önümüzdeki haftalarda yeni şirket web sayfamız dahil olmak üzere, ürünlerimizde ve pazarlama materyallerimizde kullanmaya başlayacağız."

Açıklamada ayrıca, yeni marka çalışmasının, şirketin sahiplik yapısıyla servislerini kullanan insanlar ve şirketler arasında daha iyi bir iletişim sağlayacağı vurgulandı.

Yeni logonun, şirketin platformlarına özel olarak farklı renklerde kullanılması bekleniyor.

AA

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