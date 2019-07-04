Facebook'tan açıklama geldi! Instagram, Facebook ve WhatsApp'a...

Sosyal paylaşım sitesi Facebook yaptığı açıklamada küresel çapta Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarında sorun yaşandığın ve şirketin sorunu çözmek için çalıştığını bildirdi. Açıklamada "Bazı kullanıcılarımızın fotoğraf ve video yükleme ve göndermesini zorlaştıran bir sorun tespit ettik" ifadelerine yer verildi.

Reuters'in haberine göre şirket sorunun genel etkisini hala araştırıyor.

REKLAM GELİRLERİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

Günlük reklam gelirinden on milyonlarca dolar kazanan Facebook işletmelere geri ödeme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili açıklama yapmadı. Mart ayında yaşanan benzer bir olayda şirket reklam verenlere geri ödeme yapmayı düşündüğünü açıklamıştı.

SORUNU KAYNAĞI NE?

İnternet trafiğini küresel olarak izleyen bir şirket olan ThousandEyes "Sorun bir iç altyapı veya uygulama sorunuyla ilişkili görünüyor." açıklamasında bulundu.

KULLANICILAR TWITTER'A YÖNELDİ

Yaşanan erişim sorunu dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook kullanıcılarını rahatsız etti ve birçoğu Twitter'a yöneldi. 14.000'den fazla kullanıcı Instagram ile ilgili sorunlar bildirirken, 7.500 ve 1.600 kullanıcı Facebook ve WhatsApp hakkında şikayette bulundu.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesindeki canlı kesinti haritasına göre çoğunlukla Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bölgelerinde sorun yaşandı.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı

(aksam.com.tr)