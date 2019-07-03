WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü: Dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor

Dijital dünyanın devleri Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çöktüğü, çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı öğrenildi.



Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı. Çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinde uygulamalara erişemediğini, hikaye paylaşamadığını bildiriyor. Instagram, Facebook ve Whatsapp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de de birçok kullanıcının hesaplarına erişim sağlayamadığı kaydedilirken, Instagram ve Facebook'un yanı sıra WhatsApp'ta da benzer bir problem yaşandığı belirtiliyor.