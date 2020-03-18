Facebook, tüm çalışanlarına fazladan bin dolar verecek

  • Bist 100
    86691.5
  • Dolar
    6,4534
  • Euro
    7,0904
  • Altın
    314,8190
İstanbul
7 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı
Zeytinburnu'nda sahte içkiden 2 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda Zeytinburnu'nda sahte içkiden 2 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi
Juventus'ta bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı Juventus'ta bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı
FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi
Darbeci Hafter'in sözcüsü karantina altına alındı! Darbeci Hafter'in sözcüsü karantina altına alındı!
Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergilerini 'sanal seyahate' açtı Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergilerini 'sanal seyahate' açtı
Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri 'Turist Ömer': Sadri Alışık Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri 'Turist Ömer': Sadri Alışık
Genç sinemacılar Çankırı'yı 'plato' olarak kullanıyor Genç sinemacılar Çankırı'yı 'plato' olarak kullanıyor
YKS geç başvuruları başladı! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuruları başladı! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak
Vakıflar'a ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı Vakıflar'a ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı
Laodikya Antik Kenti'nde 1750 yıllık freskli travertenler ayağa kaldırıldı Laodikya Antik Kenti'nde 1750 yıllık freskli travertenler ayağa kaldırıldı
İngiliz gazetesinden büyük küstahlık: Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdiler İngiliz gazetesinden büyük küstahlık: Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdiler
Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e sürpriz 'Aşk' karantinası teklifi Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e sürpriz 'Aşk' karantinası teklifi
Bayburt'un acı kaybı! Kaymakam yaşamını yitirdi Bayburt'un acı kaybı! Kaymakam yaşamını yitirdi
Facebook, tüm çalışanlarına fazladan bin dolar verecek Facebook, tüm çalışanlarına fazladan bin dolar verecek
Koronavirüs sonrası ekmek satışında hayati adım! Erdoğan'a mektup gönderildi Koronavirüs sonrası ekmek satışında hayati adım! Erdoğan'a mektup gönderildi
Benzin'den sonra bir indirim haberi de Motorine Benzin'den sonra bir indirim haberi de Motorine
Apple 4 yeni iPad Pro modelini yanlışlıkla sızdırdı Apple 4 yeni iPad Pro modelini yanlışlıkla sızdırdı
Kırgızistan'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Kırgızistan'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelerle ilgili çok önemli koronavirüs kararı Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelerle ilgili çok önemli koronavirüs kararı
Koronavirüs salgınında bir ilk! 17 yaşında hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! 17 yaşında hayatını kaybetti
Korkutan açıklama: Corona virüs taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor Korkutan açıklama: Corona virüs taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Mart 2020 Çarşamba 09:31:22 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:35:53

Facebook, tüm çalışanlarına fazladan bin dolar verecek

Facebook, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının sıkıntı yaşamaması için bütün çalışanlara bin dolar yardım yapacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, yeni bir yardıma daha imza attı.

Facebook'un; koronavirüs salgınının ekonomik etkisini azaltmak için, 30'dan fazla ülkedeki 30 bin küçük işletmeye 100 milyon dolarlık nakit bağış ve reklam kredisi vermeyi planladığını dün sizlerle paylaşmıştık.

Şirket, şimdi de koronavirüs nedeniyle bütün çalışanlarına fazladan para yardımı yapacak.

TÜM ÇALIŞANLARA BİN DOLAR

Geçtiğimiz günlerde çalışanlarının evden çalışmasını isteyen Facebook, tam zamanlı bütün çalışanlara fazladan bin dolar verme kararı aldı. Şirket, hem bu sayede çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutacak hem de evde ofis düzeni kurmalarına yardımcı olacak.

Facebook, aynca koronavirüs nedeniyle bazı çalışanların günlük çalışma süresi düşmesine rağmen yine tam maaş alacaklarını duyurdu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER