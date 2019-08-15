Facebook skandalları bitmek bilmiyor! Facebook Messenger'da konuşmalar dinleniyor

Amerikan Bloomberg sitesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen şahıs, konuşmaları dinlenen kişilere bilgi verilmediğini ve kendilerinin de Messenger konuşmalarını neden yazıya dönüştürdüklerini bilmediklerini kaydetti.

Apple, Google gibi şirketlerin dijital ses asistanlarını geliştirmek için bu uygulamaya başvurdukları biliniyor.

Ancak Facebook'un bu alanda bilinen bir projesi olmaması şüpheleri arttırdı. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Senatosu'nda ifade vermişti.