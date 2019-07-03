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03 Temmuz 2019 11:54 | Çarşamba

Lockheed Martin sözleşmeyi kazandı... F-35'e 350 milyon dolarlık 'takım' desteği!

Lockheed Martin, F-35 savaş uçağı için tekrar üretilmeyen özel takımların ve ilk üretimi destekleyen özel test ekipmanlarının üretimi için 348 milyon dolarlık bir değişiklik sözleşmesini kazandı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Hava Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada F-35'in için tekrar üretilmeyen özel takımlarının ve ilk üretimi destekleyen özel test ekipmanlarının üretimi için açılan değişiklik sözleşmesini 348 milyon dolar karşılığında Lockheed Martin'in kazandığını açıkladı.

Lockheed Martin, 1995 yılında Lockheed Corporation ve Martin Marietta iştiraki olarak kurulmuş ileri teknoloji ve havacılık şirketidir. Merkezi Maryland eyaletinin Bethesda șehrinde olmak üzere, dünya çapında 56 ülkede faaliyet göstermekte ve 140,000 çalışanı bulunmaktadır.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI

F-35 Lightning II (Joint Strike Fighter / Müşterek Saldırı Uçağı), savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağıdır.

ABD deniz ve hava kuvvetlerindeki F-16, A-10, F/A-18 (yeni olan E/F "Super Hornet" varyantları hariç), AV-8B'leri İngiltere ise Harrier'ları bu uçak ile değiştirecektir. Uçağın geliştirme projesinde 9 ülke yer almıştır bu ülkeler içinde Türkiye de bulunmaktadır. Türkiye elindeki F-16'ları bu uçak ile takviye edip değiştirecektir. Uçak F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretilmiştir. Radardaki izi F-22 kadar küçük olamasa bile günümüz uçaklarından düşüktür. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmıştır. Dikine inip kalkabilmesi için bir modeli de vardır, bu sayede uçak gemilerine ve elverişsiz yerlere rahatlıkla inebilecektir. Uçak gemisine inip kalkarken mancınık ile fırlatılabilmesi ve kanca ile yakalanabilmesi için gövde altı sağlamlaştırılmıştır. Tek kişilik ve tek motorludur.

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