F-35 motorları yeniden teste girdi

TM Dijital Haber Merkezi

United Technologies Corporation'a bağlı bir kuruluş olan Pratt & Whitney'in (P&W) ürettiği, F-35 Lightning II uçaklarına güç veren F135 motoru, ABD Hava Kuvvetleri'nin Tennessee'deki Arnold Mühendislik Geliştirme Kompleksi'nde bir dizi testten geçiyor.

Motora eklenen yeni bir fan rotorunun, Arnold Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki test hücresinde dayanıklılık ve Hızlandırılmış Görev Testi'nden (AMT) geçirildiği, test programının geçen haziran ayından beri devam ettiği belirtildi.

AMT, motoru hızlı bir şekilde yaşlandırır ve normal kullanım sırasında meydana gelmeden önce sorunların tanımlanmasını ve düzeltilmesini sağlar.

Emekli Test Yöneticisi Don Corona, “AMT'nin amacı, sahada neler olabileceğini simüle etmek için motora biraz aşınma ve yıpranma yaşatmaktır. AMT bunu elde etmek için birkaç yıl beklemek yerine, bunu birkaç ay içinde yapıyor.” dedi.

F-35 Ortak Program Ofisi tarafından desteklenen F135 motorunun hizmet ömrünü sahada uzatmak için yapılan testlerin 2020'ye kadar devam edeceği bildirildi.

Geçen sene başlayan testlerden önce F135 motoru, AEDC Motor Test Tesisindeki çeşitli test hücrelerinde 5 bin 500 saatin üzerinde test edilmişti.