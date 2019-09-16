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16 Eylül 2019 Pazartesi 10:13:04 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:16:08

Eski Google çalışanından istifa sonrası dikkat çeken: Yapay zekalı silahlar savaş başlatabilir

Yapay zekalı silahların geliştirileceği bir savaş teknolojisinde görev almak istemeyen Laura Nolan, Google'daki görevinden istifa etmişti. Yaptığı açıklamalarla bu sistemi 'katil robotlar' olarak adlandırırken, uyarıları ile dikkatleri üstüne çekti.

Webtekno'nun aktardığına göre, geçen yıl ABD askeri drone teknolojisini geliştirmek için Google tarafından yönlendirilen ve bu sebeple Google’dan istifa eden Laura Nolan, yapay zekalı ve insan tarafından kontrol edilemeyen bütün 'katil robotların' yasaklanması ve onların da kimyasal silahlar ile benzer statüde olması gerektiğini söyledi.

Nolan, ‘Katil Robotları Durdurma Kampanyası’na katılarak New York ve Cenova’da Birleşmiş Milletler (BM) diplomatlarını olası riskler hakkında uyardı.

Aynı bölgede ne kadar fazla makine varsa felaket riskinin o kadar artacağını belirtirken, bu savaş makinalarının savaş yasaları altında bile yasadışı cinayetler işleyebileceğini ve vahşetlere yol açabileceklerini belirtti.

Aynı zamanda makinaların tahmin edilemeyen hareketler yapıp beklenmeyen şekilde çalışabileceklerini belirtirken, bu yüzden insan kontrolü altında olmalarını, aksi takdirde yasaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Maven Projesi adıyla anılan bu projenin insanlar için İHA’lardan daha tehlikeli olduğunu belirten Nolan, geliştirilen programın 18 yaşındaki bir düşman askeri ile 18 yaşındaki tavşan avlayan herhangi birini nasıl ayırt edeceğini sorarak olası riskler üzerine dikkatleri yoğunlaştırdı.

Nolan ayrıca otonom silahların tamamen yasaklanmasını söylemediğini belirtirken, tam otonom sistemler yerine insan kontrolü ile çalışan teknolojilerin kullanılması gerektiğini belirtti.

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