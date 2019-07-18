Engelsiz emojiler

FARKINDALIK YARATACAK

Engelli bireyler için farkındalık yaratmayı amaçlayan şirket, aralarında, tekerlekli sandalye kullanan, elinde bastonla yürüyen, görme ya da işaret dili kullanan işitme engellilerin de bulunduğu bir dizi yeni emojiyi kullanıma açıyor. Tasarımlar arasında 'tokalaşan eller' emojisi için cilt renkleri, flamingo, koala, kokarca, sarımsak, waffle, falafel, tereyağı, paraşüt, yoyo gibi seçenekler de olacak. Yeni tasarımlar yıl sonuna kadar Apple kullanıcıları için hazır olacak.