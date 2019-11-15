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15 Kasım 2019 Cuma 15:21:59 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 15:24:30

En karmaşık uzay yürüyüşü başladı: Canlı yayın

İki astronotun gerçekleştireceği ve yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşü başladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan iki astronotun yapacağı ve yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşünü canlı yayınlıyor.

İki astronot, ISS'de bulunan 2 milyar dolarlık bir kozmik ışın algılayıcısını onarmak için başlatılan ve dört uzay yürüyüşü yapılacak olan programın ilki için Uluslararası Uzay İstasyonu dışına çıktılar. Hubble Uzay Teleskobu’na hizmet etmek için yapılan çalışmanın en zorlayıcı olduğu düşünülüyor.

Şu anki uzay istasyonu komutanı İtalyan astronot Luca Parmitano, “Bu şaşırtıcı deneyde açık kalp ameliyatı olarak kabul edilebilecek bir işlemi yapacağız” dedi.

Yürüyüşe katılacak olan astronotlar alan Parmitano ve NASA astronotu Drew Morgan, 1998'de  ISS'nin toplanmasının başlamasından bu yana 222'nci istasyon uzay yürüyüşüne çıkmış olacaklar. Parmitano bu görevine üçüncü ve Morgan için dördüncü uzay yürüyüşüne çıkmış olacaklar.

UZAY YÜRÜYÜŞÜNÜ BURADAN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ:

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

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