Emrah Şahan: Vine doğru zamanda geri dönüyor!

Vine’da çektiği videolarla milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Emrah Şahan, buradaki popülerliğini Instagram ve YouTube’da taşımış sevenlerin karşısına beyaz perde de çıkmıştı. Vine’nın geri dönmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyen Şahan, “Yeniden fenomenler sahada olacak.” dedi.

Şahan, “Vine sayesinde beyaz perdede oyunculuğumuzu sergiledik. Burada iyi kitle yakaladık. Gençler artık zamana çok kıymet veriyor. Artık dijital ortamda ‘Zaman’ kavramı çok önemli. İnsanlar artık kısa ve net bilgileri görmek istiyor. Kısa kısa videolar trendi hiç düşmedi. Bu dönemde Vine’nın tekrar açılıyor olması çok doğru adım.” ifadelerini kullandı.