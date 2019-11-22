  • Bist 100
    107206
  • Dolar
    5,7071
  • Euro
    6,3162
  • Altın
    269,6200
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
NBA'de Milwaukee Bucks galibiyet serisini 6 maça çıkardı NBA'de Milwaukee Bucks galibiyet serisini 6 maça çıkardı
Trabzonspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna katarsa Obi Mikel ile yollar ayrılacak Trabzonspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna katarsa Obi Mikel ile yollar ayrılacak
Dolandırıcılar birbirini dolandırdı! Dolandırıcılar birbirini dolandırdı!
Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda fragmanı haberimizde Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda fragmanı haberimizde
Ozan Tufan, Fenerbahçe'den 4 yıllık sözleşme talep etti Ozan Tufan, Fenerbahçe'den 4 yıllık sözleşme talep etti
Kelkit'te kışın kahvelerde çaydan çok süt satılıyor Kelkit'te kışın kahvelerde çaydan çok süt satılıyor
Uzaylıların yazdığı iddia edilmişti... Tarladaki yazıyı Sefa yazmış Uzaylıların yazdığı iddia edilmişti... Tarladaki yazıyı Sefa yazmış
Kebapçıların vazgeçmezi kuyruk yağının fiyatı etle yarışıyor Kebapçıların vazgeçmezi kuyruk yağının fiyatı etle yarışıyor
Cüneyt Özdemir: Yine diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı' Cüneyt Özdemir: Yine diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı'
Elon Musk'ın zırhlı ve elektrikli yeni arabası tanıtıldı Elon Musk'ın zırhlı ve elektrikli yeni arabası tanıtıldı
Cüneyt Özdemir: Yine diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı' Cüneyt Özdemir: Yine diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı'
Son Dakika... Bursa merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı Son Dakika... Bursa merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Türkiye Uzay Ajansı iş başvurusu şartları neler? Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Türkiye Uzay Ajansı iş başvurusu şartları neler?
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 92 gözaltı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 92 gözaltı
90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu 90 oyunculuk liste açıklandı... İşte dünyanın en iyi futbolcusu
Borsa güne artarak başladı Borsa güne artarak başladı
En güzel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları, hayırlı cumalar resimleri En güzel Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları, hayırlı cumalar resimleri
Ersun Yanal yönetimle yaptığı görüşmede Kolarov'un transfer edilmesini belirtti Ersun Yanal yönetimle yaptığı görüşmede Kolarov'un transfer edilmesini belirtti
Lokomotiv Moskova'dan teklif alan Adem Ljajic kararını devre arasında yönetime bildirecek Lokomotiv Moskova'dan teklif alan Adem Ljajic kararını devre arasında yönetime bildirecek
Dünyada artan risklerden dolayı küresel piyasalar karışık seyrediyor Dünyada artan risklerden dolayı küresel piyasalar karışık seyrediyor
Beşiktaş için İstanbul'a gelen Guilherme'nin menajeri Florya'da transfer zirvesinde! Beşiktaş için İstanbul'a gelen Guilherme'nin menajeri Florya'da transfer zirvesinde!
Masterchef dün kim elendi, Masterchef'te Suna mı elendi? Masterchef Suna kimdir, kaç yaşında? Masterchef dün kim elendi, Masterchef'te Suna mı elendi? Masterchef Suna kimdir, kaç yaşında?
Fatih Terim, Luyindama'nın satılmasını veto etti! Fatih Terim, Luyindama'nın satılmasını veto etti!
Brent petrolün varili 63,46 dolardan seyrediyor Brent petrolün varili 63,46 dolardan seyrediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Kasım 2019 Cuma 10:35:55 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 10:43:00

Elon Musk'ın zırhlı ve elektrikli yeni arabası tanıtıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv şirketi Tesla'nın yeni aracı Cybertrcuk tanıtıldı. 39 bin dolara satılacak elektrikli pick-up aracın en ilginç özelliği ise zırhı oldu.

TM Dijital Haber Merkezi

2003 yılında Martin Eberhard tarafından kurulan elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan Amerikan şirketi Tesla elektrikli pick-up'ını ABD’de tanıttı. Metal rende sahip olan zırhlı araç için 39 bin dolar başlangıç fiyatı belirlendi.

Tesla’nın patronu Elon Musk, aracın isminin Cybertruck olduğunu ve üretiminin 2021 sonunda başlayacağını açıkladı. Cybertruck’ın versiyonları ise 49 bin 900 dolar ve 69 bin 900 dolar fiyattan satışa sunulacağı bildirildi.

En yüksek fiyata sahip olan Cybertruck 500 mil (ortalama olarak 805 kilometre) menzile sahip olacak.

KIRILMAZ CAMLAR İLK TESTTE KIRILDI

Tesla'nın yeni pickup'ı zırhlı bir yapıya sahip. Aracın dış aksamı dünyanın en sağlam malzemelerinden bir tanesine sahip ve ayrıca aracın camları da zırhlı. Tanıtım esnasında Elon Musk da aracın camlarının ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek istedi.

Ancak işler çok da planlandığı gibi gitmedi. Musk, bir görevliden elindeki büyük demir bilyeyi aracın camına fırlatmasını istedi. Normalde kırılmaması gereken cam, bilyenin çarpmasıyla ciddi hasar gördü.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ